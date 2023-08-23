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Как ведет себя человек который врет: 6 признаков, по которым вы раскусите лжеца

Елизавета Бельмас
23 августа 2023, 14:29 обновлено 23 августа, 14:48
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Гавред расскажет, куда смотрит человек, если он врет и как распознать ложь по взгляду.
Как ведет себя человек который врет
Как ведет себя человек который врет / коллаж: Главред, фото: pexels

Ложь - это всегда неприятно, однако её можно довольно просто распознать, если научиться правильно наблюдать за человеком во время разговора. Мы расскажем, как по голосу определить врет человек или нет.

Как ведет себя человек который врет

Каждый человек хотел бы жить в мире, где не существует лжи, однако все мы неидеальны и это невозможно. При этом, обладая некоторыми навыками. ложь можно распознать и понадобится для этого только внимательность.

Как правило, человек, который врет - волнуется и это волнение начинает его выдавать через запинки в речи, лишние слова, несвойственную манеру говорения (если, например, человек всегда говорит медленно, а сейчас вдруг заговорил быстро). Речь контролировать тяжело, когда есть определенные волнения. Однако есть и другие способы понять, что человек нечестен.

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Куда смотрит человек если он врет

Вычислить ложь несложно и по взгляду человека во время разговора. Правша, когда говорит правду о том, что происходило всегда смотрит в сторону своего левого уха. В том случае, если взгляд будет направляться вправо - это значит, что звучит неправда. Всё то же самое происходит с левшой, только наоборот.

Какие жесты говорят о лжи

О том, что человек не совсем честен, могут рассказать движения его тела. Когда тот, с кем вы говорите - нечестен, он, например, часто моргает и его глаза "бегают". Также лжецы довольно часто трогают свой нос, прикрывают рот и поджимают губы, пытаясь на подсознании "скрыть" свою ложь. И, конечно, мимика, если быть особенно внимательным, можно заметить, как мимика лжеца меняется за доли секунды.

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