Как вернуться в рабочий ритм после сезона отпусков: рассказывает психолог

Как настроиться на работу после отпуска / Униан

Возвращение в рабочий режим после насыщенного летнего отпуска сравнимо с окончанием сладкого и беззаботного сна. Никому не хочется, чтобы первые дни в офисе проходили с ощущением "лихие серые будни закрыли свет", как поется в одной из песен Монатика.

Психолог София Влох поделились несколькими советами которые помогут легко адаптироваться к рабочим будням после сезона отпусков.

Почему мы устаем после отпуска

Психолог рассказывает, что весь процесс, пока человек отправляется в отпуск, можно разделить на несколько периодов.

Сначала мы все в ожидании отпуска – работать уже совсем не хочется – мы мыслями уже на море или в горах. Но может быть в точности противоположный эффект, когда некоторые чувствуют себя до отпуска даже лучше, чем после него: "У человека появляется много сил и энергии, ведь он знает, что еще немного – и наступит это желаемое время отпуска – говорил София Влох.

Затем наступает время непосредственно отпуска, где мы расслабляемся и набираемся сил и энергии. Однако по возвращении домой что-то идет не так, и все силы куда-то исчезают. На это может быть несколько причин:

способ отдыха который вы выбрали не является ресурсным для вас;

возвращение (например из другой страны) и адаптация – может забрать все приятные воспоминания от отпуска.

Как легко вернуться к работе

Рассчитайте свой отпуск таким образом, чтобы по возвращению домой у вас ещё оставалось несколько свободных дней – дайте себе адаптироваться; Вспомните, что в этой работе приносит вам наибольшее удовлетворение, что вы любите делать – это и будет ваша мотивация. Не сваливайте на себя сразу много задач – входите в график постепенно. Вознаграждайте себя за хорошую работу. Что вы получите, если завтра хорошо отработаете полный день, чем вы себя сможете побаловать? Планируйте отдых заранее. Очень часто мы идем в отпуск, когда чувствуем полное выгорание – тогда возвращаться к работе будет очень трудно. Лучше во всем держать баланс и заблаговременно запланировать отдых, когда вы еще не дошли до предела. "Не ждите отпуска, а наполняйтесь ресурсом каждый день", – советует психолог. Вам не удастся за несколько недель полностью восстановиться, если в обычные рабочие дни вы не позволяете себе расслабиться.

Как настроиться на работу после отпуска / Униан

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