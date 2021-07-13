Как вернуться в рабочий ритм после сезона отпусков: рассказывает психолог

Психолог София Влох поделилась несколькими советами, которые помогут легко адаптироваться к рабочим будням после насыщенного отдыха.
Возвращение в рабочий режим после насыщенного летнего отпуска сравнимо с окончанием сладкого и беззаботного сна. Никому не хочется, чтобы первые дни в офисе проходили с ощущением "лихие серые будни закрыли свет", как поется в одной из песен Монатика.
Психолог София Влох поделились несколькими советами которые помогут легко адаптироваться к рабочим будням после сезона отпусков.
Почему мы устаем после отпуска
Психолог рассказывает, что весь процесс, пока человек отправляется в отпуск, можно разделить на несколько периодов.
Сначала мы все в ожидании отпуска – работать уже совсем не хочется – мы мыслями уже на море или в горах. Но может быть в точности противоположный эффект, когда некоторые чувствуют себя до отпуска даже лучше, чем после него: "У человека появляется много сил и энергии, ведь он знает, что еще немного – и наступит это желаемое время отпуска – говорил София Влох.
Затем наступает время непосредственно отпуска, где мы расслабляемся и набираемся сил и энергии. Однако по возвращении домой что-то идет не так, и все силы куда-то исчезают. На это может быть несколько причин:
- способ отдыха который вы выбрали не является ресурсным для вас;
- возвращение (например из другой страны) и адаптация – может забрать все приятные воспоминания от отпуска.
Как легко вернуться к работе
- Рассчитайте свой отпуск таким образом, чтобы по возвращению домой у вас ещё оставалось несколько свободных дней – дайте себе адаптироваться;
- Вспомните, что в этой работе приносит вам наибольшее удовлетворение, что вы любите делать – это и будет ваша мотивация.
- Не сваливайте на себя сразу много задач – входите в график постепенно.
- Вознаграждайте себя за хорошую работу. Что вы получите, если завтра хорошо отработаете полный день, чем вы себя сможете побаловать?
- Планируйте отдых заранее. Очень часто мы идем в отпуск, когда чувствуем полное выгорание – тогда возвращаться к работе будет очень трудно. Лучше во всем держать баланс и заблаговременно запланировать отдых, когда вы еще не дошли до предела.
- "Не ждите отпуска, а наполняйтесь ресурсом каждый день", – советует психолог. Вам не удастся за несколько недель полностью восстановиться, если в обычные рабочие дни вы не позволяете себе расслабиться.
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