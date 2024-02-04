Как выглядит пояс верности: вся правда о легендарном средневековом гаджете

"Трусы верности Средневековье" - Главред решил разобраться чуть ли не с самым известным мифом средневековья.

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Как выглядит пояс верности и существовало ли такое устройство в реальности? / коллаж Главред, Medieval Torture Museum / Аncient-origins.net

Как выглядит пояс верности

Распространенное представление - мол, в Средневековье рыцари, отправляясь в крестовые походы, запирали своих жен в пояса верности, чтобы убрать возможность супружеской измены.

Но нет достоверных исторических свидетельств массового использования поясов верности в Средневековье. Археологические находки не подтверждают их распространенность. Первые упоминания о них в литературе датируются XII веком, но носят скорее сатирический и нравоучительный характер.

Кроме того, ношение пояса верности на длительный срок (более нескольких дней) было бы невозможно из-за:

Сильного натирания и раздражения кожи.

Риска инфицирования и развития болезней.

Нарушения естественных функций организма.

Кроме того, изображения в источниках, которые часто интерпретируются как пояса верности, могут иметь другое значение:

Символическое изображение целомудрия в религиозных текстах.

Элемент альковных фантазий.

Медицинские инструменты для лечения гинекологических заболеваний.

Современное использование. Пояса верности иногда используются в современных экспериментально-телесных практиках, но их применение требует осторожности и согласия всех участников.

То есть сейчас историки сходятся на том, что представление о повсеместном использовании поясов верности в Средневековье является скорее мифом, основанным на литературных вымыслах и неверной интерпретации изображений.

Трусы верности / кадр из фильма "Робин Гуд: мужчины в трико"

Как выглядит пояс верности

Пояса верности — это устройства, которые якобы использовались для предотвращения супружеской измены. Однако нет никаких достоверных исторических свидетельств их использования в Средневековье.

Существует несколько различных типов поясов верности:

Мужской пояс верности. Это устройство представляет собой металлический или кожаный пояс, который закрывает пенис и мошонку. Он часто запирается на замок, ключ от которого хранится у жены.

Женский пояс верности. Это устройство представляет собой металлический или кожаный каркас, который закрывает вагину. Он часто запирается на замок, ключ от которого хранится у мужа.

Пояса верности часто используются в художественной литературе и фильмах, но нет никаких доказательств того, что они когда-либо были широко распространены в реальной жизни. Не существует никаких достоверных исторических записей об их использовании, и нет никаких археологических свидетельств их существования.

Идея пояса верности, вероятно, основана на нескольких факторах:

Средневековое представление о женской сексуальности. В Средневековье считалось, что женщины по своей сути сексуально распущенны и их нужно контролировать, чтобы они не были неверны своим мужьям.

Страх супружеской измены. Супружеская измена рассматривалась как серьезное преступление в Средневековье, и она могла привести к разводу, потере имущества или даже смерти.

Религиозные убеждения. Некоторые религиозные лидеры учили, что сексуальность следует использовать только для размножения, и что любое другое использование сексуальности было греховным.

Пояса верности, говорит нынешние специалисты, это скорее символ телесного контроля и угнетения. И воплощают среднековую идею о том, что тело женщины принадлежит ее мужу и что она не имеет права распоряжаться им по своему усмотрению.

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