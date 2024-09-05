Картофель будет свежим на 3 месяца дольше: что нужно сделать сразу после покупки

Картофель - универсальный овощ, из которого можно приготовить множество блюд, включая супы и запеканки - но эксперт назвала лучшее место, где его стоит хранить.

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Картофель будет свежим на 3 месяца дольше - где лучше хранить картофель / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Когда лето заканчивается, многие люди начинают стремиться к сытным блюдам, таким как тушеное мясо, супы и запеканки, чтобы спастись от надвигающихся холодов. Картофель часто играет главную роль в этих уютных блюдах, но уберечь его от преждевременного прорастания - сложная задача без правильной информации о хранении. Эксперт по хранению Organic Cottonmart Карен Ламар объяснила распространенную ошибку - класть картофель рядом с определенными овощами на кухонном столе.

"Когда дело доходит до длительного хранения, лук и картофель хранятся дольше, чем многие другие. Так почему бы не хранить их вместе в одном месте? Ну, это может не совсем сработать, потому что лук выделяет газ этилен, который заставляет картофель прорастать", - пояснила она.

Оказывается, что картофель следует хранить подальше от лука, чеснока и помидоров, поскольку они выделяют много газа.

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Высокий уровень влаги в овощах может привести к тому, что ваш картофель заплесневеет, если он прорастет слишком рано, сообщает Express.

Карен советует складывать картофель в темное, сухое место, например, в шкаф или ящик, подальше от солнечного света, который может заставить его позеленеть от чрезмерной выработки хлорофилла.

"Это хорошая идея - держать картофель как можно дальше от солнечного света. Слишком много света может спровоцировать позеленение, обманом заставляя клубни производить хлорофилл. Позеленение делает картофель горьким и содержит много соланина - нейротоксина. Такой картофель лучше избегать. Не менее важно избегать мест с повышенной влажностью, чтобы уберечь клубни от прорастания и гниения. Решение? Сухое, темное место, например, подвал, погреб, кладовка или удаленный уголок кухни. Хорошая вентиляция имеет решающее значение для того, чтобы ваш картофель дольше оставался свежим. Недостаток воздуха может привести к тому, что картофель накопит влагу и быстро испортится из-за роста плесени и бактерий", - советует она.

Храня картофель в открытых бумажных пакетах, сетчатых мешках или тканевых мешках, вы даете ему шанс защититься от плесени и преждевременного прорастания. При правильном хранении картофель может оставаться свежим на два-три месяца дольше, чем обычно, что позволяет уменьшить количество пищевых отходов.

Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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