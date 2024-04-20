Кочаны будут большими и сочными: как вырастить салат Айсберг в домашних условиях

Салат Айсберг прекрасно растет в домашних условиях, но чтоб получить сочные кочанчики, как в магазине, придется потрудиться.

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Как вырастить салат Айсберг в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Выращивание кочанного салата Айсберг началось более ста лет назад в Северной Америке. Теперь многие выращивают эту зелень в садах, огородах и даже на подоконниках по всему миру.

Этот ароматный салат придает свежесть салатам, бутербродам и другим блюдам. Главред разобрался, как вырастить салат Айсберг в домашних условиях.

Если вы не знаете, как сохранить зелень, купленную в магазине, читайте материал: Свежие и хрустящие овощи: как правильно хранить листья салата в холодильнике.

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Как правильно посадить салат Айсберг

Посев семян проводят с середины апреля до середины июня. Семена высевают на расстоянии от 5 до 7 см друг от друга.

Почва должна быть плодородной и хорошо дренируемой.

Рекомендуется использование удобрений, богатых азотом.

Также важна циркуляция воздуха в почве, поэтому систематически ее нужно рыхлить.

Чтобы обеспечить семенам повышенную влажность, их накрывают пленкой. После прорастания пленку можно убрать, а можно и держать до тех пор, пока под пленкой днем температура не начнет подниматься выше +17°С.

Салат необходимо поливать каждые 2-3 дня. После появления всходов поливы проводят не так часто. Не рекомендуется переувлажнять почву, так как в противном случае это способствует развитию гнилей.

Что такое салат Айсберг? Салат Айсберг был выведен в долине Салинас в Калифорнии. Приобрел широкую популярность в 1920-х годах. Теперь это одна из самих популярных лиственных овощных культур в продуктовых магазинах и ресторанах по всему миру. Его название, вероятно, связано с определенным видом транспортировки на наш континент – кочаны покрывали льдом, чтобы они оставались охлажденными на протяжении всего путешествия. Айсберг растет в форме шара до 30 см в диаметре. Отличается сравнительно небольшими, плотно упакованными листьями. Наружные листики ярко-зеленого цвета, а внутренние – от светло-зеленого до желтого, а иногда даже белого. Центр головки – самая сладкая часть. Этот салат применяют при приготовлении салатов, бутербродов, закусок, гарниров. Еще одной особенностью салата Айсберг является более длительный срок хранения, нежели у других видов зелени. В холодильнике он может пролежать больше месяца. Салат Айсберг содержит большое количество витаминов. В нем много кальция, калия, магния, натрия, железа и цинка. Регулярное употребление этой зелени улучшит кишечную перистальтику и укрепит нервную систему. Айсберг поможет избавиться от стресса, укрепить кости, снизить риск переломов.

Что любит салат Айсберг

Айсберг любит влагу. При низкой относительной влажности почвы и воздуха салат быстро увядает, теряет тургор.

Оптимальная температура для роста и развития салата составляет 15-20 °С, при температуре выше 25-30 °С есть риск потери урожая. Кроме того, у листьев появляется горький вкус.

При этом после формирования розетки Айсберг хорошо выдерживает заморозки до -1...-2 °С. При морозе в -6...-10 °С повреждаются листья, но сохраняется способность вегетировать.

Салат является светолюбивой культурой, поэтому нельзя допускать загущенности посевов. Если вовремя не прореживать грядку, будут формироваться мелкие и рыхлые кочаны.

Почему салат Айсберг не образует кочан

Опытные огородники говорят, что на кислотных почвах кочан у салата Айсберг не образуется.

Если растению недостаточно влаги, салат начинает стрелковаться, а зелень приобретает горечь. Поливать Айсберг можно как под корень, так и по листьям. Делать это желательно рано утром или ближе к вечеру, когда прямые солнечные лучи не падают на растение.

Удобрения также могут повлиять на формирование кочана. Нельзя перебарщивать с азотом, иначе листьев будет много, а кочан не образуется.

Раз в 2-3 недели Айсберг можно удобрять золой. Для этого 1 кг золы заливают пятью литрами горячей воды и настаивают в течение двух дней.

При выращивании салата из рассады нельзя заглублять растения и сильно окучивать - в этом случае также вырастет только листва.

Сколько дней растет салат айсберг

Для формирования кочана растения до требуется от 50 до 90 дней. Срезать их можно после того, как диаметр "шара" достигнет 8-10 см.

Лучше всего собирать урожай утром, чтобы листья были сочными.

Кочан нельзя ломать вручную, лучше воспользоваться острым ножом.

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