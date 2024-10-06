Коммуникабельный или закрытый человек: в Сети удивили интересной оптической иллюзией

На что вы обращаете внимание и как по этому можно характеризовать человека - пройдите оптическую иллюзию.

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Оптическая иллюзия раскроет особенность вашего характера / коллаж: Главред, фото: unsplash

В Сети опубликовали изображение искусственного интеллекта в рамках теста личности. На оптической иллюзии изображено дерево среди зимы, которое покрыто снегом.

Создатель оптической иллюзии Мия Йилинь рассказала, что многие могут видеть на картинке не только заснеженное дерево, но и льва. Она также рассказала о том, как влияет то, что вы увидите с первого взгляда и как оно проявит ваш характер, передает Mirror.

"Если вы впервые увидели заснеженное дерево, то это может означать, что вы достаточно холодный человек при встрече с новыми людьми. Однако через некоторое время вы становитесь очень веселым и дружелюбным. Что касается любовной жизни - вы не любите гоняться, а обычно ждете, пока кто-то сделает первый шаг. Хотя бывают случаи, когда кто-то действительно нравится, тогда вы отдадите ему все, что можно и будете бороться за него", - пояснила женщина.

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Мия также объяснила, что из-за такой закрытости, люди постоянно интересуются вашей жизнью, а это делает вас еще более привлекательным и интересным человеком.

Оптическая иллюзия раскроет ваш характер / фото: DrDarrenRFlower/X

Также есть те, кто увидел льва вместо снежного дерева. Женщина также объяснила, что это можно объяснить вашей откровенностью и социальным характером.

"Вы не любите спорить по пустякам и обычно позволяете другим людям решать, чтобы избежать конфликта. Вы очень надежны и имеете отличные отношения с людьми вокруг вас. Многие люди хотят быть вашим другом. Также вы очень выносливый человек - никогда не позволяете ничему разрушить себя. Вы имеете много целей на будущее и любите тратить свое свободное время на размышления о своей идеальной жизни. Благодаря тому, насколько вы умны и трудолюбивы, вы знаете, что ваши мечты обязательно сбудутся. В общем, вы очень сильный человек", - поделилась эксперт.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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