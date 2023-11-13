Кошка совершает одно действие, если выбрала вас хозяином

Есть ряд объяснений, почему котенок лижет волосы и зарывается в них.

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Часто кошка копается в волосах / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Забота и любовь кошки часто выражается в очень странном поведении, которое у некоторых хозяинов может вызвать вопросы. Например, много животных в порыве любви и нежности могут бодаться головой, другие - пытаются поглубже зарыться в волосы. Еще некоторые домашние питомцы могут вылизывать владельцам лицо или руки.

Если у кота все хорошо со здоровьем, то это поведение - лучший вариант, как понять, что кошка выбрала тебя хозяином.

Почему котенок лижет волосы и зарывается в них

Кошка копается в волосах, проявляя тем самым к вам свою любовь и привязанность. В таком случае вы ассоциируетесь у животного с безопасностью. Но и не забывайте, что ваши волосы - это еще и источник тепла. По запаху волос кот может идентифицировать "своего" хозяина. По этой же причине кошка лижет волосы на голове.

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Почему кот утыкается носом в руку

Коты часто используют нос для обмена запахами, и они могут считать вас частью своей "группы".

Такими действиями кот также "сообщает" вам, что хочет поиграть и просто получить ласку.

Мало кто знает, но запах вашего тела (в том числе кожи рук и волосы) - источник самой правдивой информации о вашем здоровье. Можно точно сказать, что в таком случае кот через контакт с вами получает самую подробную информацию, этим вас идентифицируя как хозяина.

Не стоит забывать, что кошкам свойственно метить территорию. Возможно, этим действием животное пытается установить свою принадлежность к вам.

Что значит, если кот бодается головой

Такое действие является проявлением привязанности кошки к вам и ее желания общения со своим хозяином. Также это еще и проявление ласки и заботы.

Однако важно помнить, что коты бодаются головой, когда моют лицо, шею и другие части тела.

В некоторых случаях это "намек" хозяину на игры.

Постоянная слежка за хозяином по дому, когда кошка садится возле него или приносит "подарки" в виде игрушек или даже настоящих добытых мышей - все это признаки, как понять что твой кот тебя любит.

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