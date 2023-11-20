Кот готовится к смерти, если делает это

Поведение домашнего питомца вас тревожит? Читайте, как ведут себя кошки, когда чувствуют смерть.

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Как понять, что кот готовится к смерти / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Очень больно навсегда терять домашних питомцев, особенно когда смерть приходит внезапно. Некоторые хозяева пушистиков остро переживают утрату. Главред рассказывает, что делает кот перед смертью.

Бытует мнение, что кошки, мол, могут предсказать свою смерть. Однако это далеко от правды. Животные лишены этого понимания, но на физиологическом уровне может чувствовать изменения и ведут себя соответственно.

Как ведут себя кошки, когда чувствуют смерть

В общем стадии смерти кота могут отличаться и прежде всего зависят от породы, возраста, веса и здоровья вашего питомца. Вот самые распространенные признаки:

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Апатичность и спокойствие, потеря интереса к играм.

Отказ от еды и воды.

Замедление сердечного ритма и дыхания.

Холодные уши.

На стадии отказа от пищи кот может попытаться уединиться, перейти в другую комнату, где никого нет, или зарыться в шкаф. А вот уши у котов становятся холодными перед самой смертью - тело животного медленно угасает.

Что нельзя делать после смерти кота

Важно помнить, что любая потеря вызывает у нас стресс, а иногда даже вгоняет в депрессивное состояние. После смерти кошки следует, во-первых, самому успокоиться и успокоить родных, особенно детей.

Кроме того, придерживайтесь религиозных обрядов, если ваша семья им следует - тело животного лучше всего кремировать или похоронить на кладбище, но ни в коем случае не выбрасывайте труп кота в мусорку.

Есть еще один нюанс - почему нельзя плакать по умершим животным. Некоторые считают, что душа животного не равна душе человека, потому проявлять по отношению к погибшему домашнему питомцу те же чувства, что и умершему близкому, - кощунство и грех. Но если вы не придерживаетесь столь суровых религиозных правил - никто не вправе вам запретить проявить здоровые чувства в связи с потерей кошки.

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