Кот сильно чудит, когда ревнует

Кошкам свойственны проявление заботы и ревности. Есть несколько признаков, по которым легко определить, ревнуют ли коты к другим котам.

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Есть простой способ, как понять, что кошка на тебя обиделась / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphotos.com

Коты, как и любые другие животные, способны ревновать. Действия кошки не останутся незамеченными, хотя вы и можете трактовать их двояко. Главред рассказывает, как понять, что кот ревнует.

Кот может ревновать вас к парню / девушке, либо к другому коту или котенку. Появление "чужого" в жизни хозяина сильно раздражает животное. Как и некоторые люди - он сразу же расценивает это как угрозу вторжения на свою территорию (даже если этой "территорией" окажетесь вы).

Вместе с тем, в отличие от собак, которые обычно мирятся с присутствием "третьего" в отношениях с хозяином, кошки рискуют вообще никогда не привыкнуть, что кроме вас в доме живет еще кто-то. Бывают случаи, когда кошки, которые живут вместе уже много лет, дерутся за внимание своего владельца.

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Как понять что животное ревнует к парню, другому коту или мужу

Первое, что вы сразу же заметите, - резкое изменение поведения питомца. Кот может как резко вами интересоваться, постоянно следовать за вами по комнатам, так и потерять к вам любой интерес.

Иногда ревность у кошек проявляется через агрессию. Например, питомец шикает, когда кто-то приближается к его месту отдыха или игрушке.

Самое распространенное поведение - кот часто метит территорию. Если ваша кошка обижена на вас из-за проявления заботы к другому существу, то в 50% случаях она "оставит свой запах" на одежде, чтобы таким образом "отпугнуть" собой от парня или другого животного, а также "заявить", что у вас уже есть кот.

В этом состоянии кошка также может стать сильно апатичной (много спать и мало кушать, пить воды).

В случае с другим котом ваша кошка, если почувствует в нем "угрозу", может постоянно на него нападать, гоняться за ним, шикать, преследовать по комнатам.

Следует отметить, что коты (именно мужского пола) могут сильно ревновать вас к парню. Это проявляется либо в том, что животное убегает под кровать или в шкаф, либо же всяческими действиями и позами пытается продемонстрировать, что хозяин в этом доме - он, сам кот.

Ревность у кошек "лечится", пожалуй, только одним способом - вашим вниманием. На это намекают даже сами животные: часто они ходят за вами, трутся об ногу или пытаются мордочкой "залезть" вам в шею.

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