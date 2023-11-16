Кот сильно чудит, когда ревнует

Коты, как и любые другие животные, способны ревновать. Действия кошки не останутся незамеченными, хотя вы и можете трактовать их двояко. Главред рассказывает, как понять, что кот ревнует.
Кот может ревновать вас к парню / девушке, либо к другому коту или котенку. Появление "чужого" в жизни хозяина сильно раздражает животное. Как и некоторые люди - он сразу же расценивает это как угрозу вторжения на свою территорию (даже если этой "территорией" окажетесь вы).
Вместе с тем, в отличие от собак, которые обычно мирятся с присутствием "третьего" в отношениях с хозяином, кошки рискуют вообще никогда не привыкнуть, что кроме вас в доме живет еще кто-то. Бывают случаи, когда кошки, которые живут вместе уже много лет, дерутся за внимание своего владельца.
Как понять что животное ревнует к парню, другому коту или мужу
Первое, что вы сразу же заметите, - резкое изменение поведения питомца. Кот может как резко вами интересоваться, постоянно следовать за вами по комнатам, так и потерять к вам любой интерес.
Иногда ревность у кошек проявляется через агрессию. Например, питомец шикает, когда кто-то приближается к его месту отдыха или игрушке.
Самое распространенное поведение - кот часто метит территорию. Если ваша кошка обижена на вас из-за проявления заботы к другому существу, то в 50% случаях она "оставит свой запах" на одежде, чтобы таким образом "отпугнуть" собой от парня или другого животного, а также "заявить", что у вас уже есть кот.
В этом состоянии кошка также может стать сильно апатичной (много спать и мало кушать, пить воды).
В случае с другим котом ваша кошка, если почувствует в нем "угрозу", может постоянно на него нападать, гоняться за ним, шикать, преследовать по комнатам.
Следует отметить, что коты (именно мужского пола) могут сильно ревновать вас к парню. Это проявляется либо в том, что животное убегает под кровать или в шкаф, либо же всяческими действиями и позами пытается продемонстрировать, что хозяин в этом доме - он, сам кот.
Ревность у кошек "лечится", пожалуй, только одним способом - вашим вниманием. На это намекают даже сами животные: часто они ходят за вами, трутся об ногу или пытаются мордочкой "залезть" вам в шею.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Вырвать нельзя оставить: почему нужно удалять зубы мудрости
- "Тупик" на фронте может затянуться на год, Украина не пойдет на "сделку" – Time