Кто не является медведем: лишь единицы угадают за 5 секунд

Непросто будет догадаться, где именно правильный ответ.

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Кто не является медведем/ jagranjosh

Мозг человека настроен на то, чтобы замечать какие-то знакомые вещи, поэтому иногда скрытые детали остаются незамеченными. Именно на такой слабости человека и построены различные головоломки и оптические иллюзии - в них какие-то детали прячутся так, чтобы отыскать их было очень непросто.

Но разгадывание таких загадок - это не только хороший способ проверить свою внимательность и сообразительность, но и отличный метод, как их потренировать.

Следующая загадка имеет условие отыскать среди медведей подставное животное, которое на самом деле не является медведем, пишет jagranjosh.

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Непросто будет догадаться, кто именно не является медведем, ведь много отвлекающих факторов будут мешать правильно разобраться в ситуации.

К тому же справиться с загадкой нужно максимально быстро, потому что на нее дается очень мало времени - всего 5 секунд. Немногие люди смогут справиться настолько быстро.

Кто не является медведем/ jagranjosh

Только люди с исключительными способностями наблюдательности и высоким уровнем интеллекта могут преодолеть эту сложную задачу за такой лимит времени.

Внизу мы оставили правильный ответ.

На дереве человек в костюме медведя/ jagranjosh

Ответ: на дереве справа висит не медведь, а человек в костюме.

Как ранее сообщал Главред, где три отличия между котами - только остроглазые гении угадают за 25 секунд. Непросто будет отыскать несколько отличий между рисунками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

Также ранее мы рассказывали о загадке, где три отличия между утками - только "гений головоломок" ответит за 12 секунд. Непросто будет отыскать три отличия между двумя картинками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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