Кто убийца: лишь единицы отгадают загадку за 9 секунд

Лишь современные "Шерлоки Холмсы" смогут отыскать виновника за короткий промежуток времени. Удастся ли вам натолкнуться на след душегуба? Можете проверить себя.

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Надо за 9 секунд отгадать, кто убийца/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки и оптические иллюзии помогают потренировать мозг и обострить внимательность. Если регулярно разгадывать такие загадки, то каждая следующая будет казаться легче предыдущей.

В новой загадке нужно отгадать, кто именно из присутствующих на рисунке людей является убийцей девушки, пишет jagranjosh. Непросто будет это сделать, ведь придется на короткое время превратиться в детектива и попытаться взять след убийцы.

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Готовы ли вы попробовать себя в роли детектива? Если да, тогда вперед.

Попробуйте сосредоточиться на задании и не отвлекаться. А отвлекаться, в конце концов, даже не будет времени, ведь на задание дается всего 9 секунд. Непросто будет уложиться в это время, но если приложить усилия, то это возможно.

На картинке мы видим трех людей, которые склонились над телом мертвой девушки. Похоже, что все присутствующие на картинке люди, включая погибшую, были друзьями, которые вместе катались на роликах. И кто-то из друзей виноват в смерти девушки, которая лежит на земле.

Нужно внимательно осмотреть картинку и по определенным деталям понять, кто именно может быть убийцей.

Нужно за 9 секунд отгадать, кто убийца/ jagranjosh

Попробуйте уложиться в предложенное время разгадывания загадки, но не спешите с выводами, чтобы из ваших уст не слетели несправедливые обвинения.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Убийцей является парень справа/ jagranjosh

Убийцей является парень справа, ведь в руках у мертвой девушки остался кусок его футболки, который она успела вырвать.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо догадаться, где спрятался тигр в джунглях. Тигра нужно найти за очень короткий промежуток времени - всего за 10 секунд.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно догадаться, какие 3 отличия есть между рисунками. На разгадывание дается всего 15 секунд, что значительно усложняет выполнение этой задачи.

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