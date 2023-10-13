Лунный день 14 октября 2023: новый лунный цикл предвещает самый спокойный период октября

В этот день вы увидите все прошлые результаты своей работы и почувствуете себя лучше.

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Лунный календарь 14 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Walimai.photo), скриншот YouTube ( Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 14 октября согласно лунному календарю.

Какой сегодня лунный день

14 октября - Новолуние. С 20:55 ночи - 30-й день лунного цикла. Луна в Весах.

Влияние Луны на человека 14 октября

Следует обратить особое внимание на то, что такие лунные сутки не наступают каждый месяц. Они представляют собой самые спокойные и светлые моменты в целом лунном месяце. Завтра - это день, когда важными являются любовь, прощение, покаяние, анализ результатов за месяц, а также отказ от ненужных вещей, завершение начатых дел, рассмотрение старых долгов и, что самое главное, вступление в новый лунный цикл. В частности, ваша интуиция усиливается, и вы можете обнаружить дар предвидения, а также возникают точные предчувствия.

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Влияние Луны 14 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Этот день не подходит для проведения переговоров, поэтому рекомендуется отложить начало больших предприятий на несколько дней. Сегодня у вас есть возможность увидеть результаты своих предыдущих усилий. То, над чем вы трудились в течение лунного месяца, готово вступить в вашу жизнь.

Здоровье: Люди, страдающие заболеваниями или недомоганиями, могут ожидать скорое улучшение. Важно быть внимательными к своим близким, а также употреблять легко усваиваемую пищу.

Стрижка волос: Лучше перенести поход в парикмахерскую на другой день.

Отношения и брак: Сейчас наилучшее время для общения с родственниками, близкими и старыми друзьями. Считается, что сегодня не подходящий день для совершения бракосочетания.

Сон в ночь с 13 на 14 октября

Сны сегодня, как правило, не только исполняются, но и приносят большую желанную радость.

Совет на 14 октября по лунному календарю

Необходимо провести процесс очищения и обновления, готовясь к новому этапу жизни. Иными словами, избавьтесь от старых багажей, прощаясь с собственными ошибками и прощая всех, и будьте в состоянии любви и гармонии как с миром, так и с самим собой. Выразите благодарность уходящему месяцу за уроки, которые он вам преподал, и с чистой душой готовьтесь вступить в новый лунный цикл.

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