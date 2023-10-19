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Лунный день 20 октября 2023: Месяц вещует победу справедливости и пророческие сны

Лидия Неплях
19 октября 2023, 08:31
В этот день по календарю не рекомендуется браниться и обманывать.
Лунный календарь 20 октября
Лунный календарь 20 октября / Главред, фото скриншот YouTube (Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 20 октября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

20 октября - растущая Луна. До 21:02 ночи - 7-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.

Влияние Луны на человека 20 октября

Завтрашняя энергия и активность должны быть направлены на пользу как себе, так и окружающим. Это хороший день для общения, но лучше воздержаться от участия в массовых событиях и провести время наедине с собой. Во второй половине дня могут присутствовать хаотические энергии, и только личная ответственность и организованность помогут им справиться. Важно быть внимательными к выбору слов и выражений, так как завтра "слово не воробей, вылетит - не поймаешь."

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Влияние Луны 20 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Партнеры доверяют вам, и есть возможность привлечь новых клиентов, союзников и, возможно, даже покровителей. Это подходящее время для представления налоговых отчетов. Важно иметь дело с высокопоставленными государственными служащими, так как все возникающие проблемы будут успешно разрешены. Те, кто борется за справедливость, также могут ожидать успеха, так как Луна на их стороне. Похвала сотрудникам вашей компании будет способствовать общему успеху, увеличению производительности и укреплению дружественной атмосферы в коллективе.

Здоровье: Берегите себя, так как завтра легко подхватить простуду. День подходит для хирургических операций, но не рекомендуется удалять зубы. Болезни, начавшиеся в этот день, обычно легко поддаются лечению. Стоит избегать куриного мяса и яиц в питании.

Стрижка волос: Завтра хорошее время для покраски волос, но лучше отложить стрижку.

Отношения и брак: Радуйтесь хорошим пожеланиям как для себя, так и для близких, но избегайте лжи и обмана, ведь неправда обладает большой разрушительной силой. Считается, что завтра хороший день для заключения брака. Семейная жизнь будет наполнена радостью и благополучием, если у партнеров есть общие интересы и стремления. Однако, если у супругов различные интересы и сферы деятельности, брак может стать испытанием на прочность в некоторых обстоятельствах.

Сон в ночь с 19 на 20 октября

Считается, что сны сегодня пророческие и очень быстро сбываются. Если во сне вы видите боевого петуха, это может быть предзнаменованием близкой беды для вас или ваших близких.

Совет на 20 октября по лунному календарю

В данное время особенно рискованно прибегать к обману и лукавству, ведь ложь обладает высокой разрушительной силой. Важно избегать употребления негативных или грубых слов. Также не рекомендуется разбивать посуду или разрывать бумагу.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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