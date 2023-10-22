Лунный день 22 октября 2023: Месяц вещует купание в деньгах и зачатие ребенка

Наконец-то начался благоприятный период, а это значит, что во всех сферах жизни все наладится.

https://glavred.info/life/lunnyy-den-22-oktyabrya-2023-mesyac-veshchuet-kupanie-v-dengah-i-zachatie-rebenka-10510270.html Ссылка скопирована

Лунный календарь 23 октября / Главред, фото скриншот YouTube (Astrology Notes), flickr (Oiluj Samall Zeid)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 23 октября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

23 октября - растущая Луна. С 16:01 - 10-й день лунного цикла. Луна в Водолее.

Влияние Луны на человека 23 октября

Излишек энергии постоянно дает о себе знать. Силы нужно направить в доброе и созидательное русло.

видео дня

Влияние Луны 23 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: В целом, общение на работе проходит приятно, особенно это чувствуется в сплочённых коллективах. Сегодня энергия "бьёт ключом", и одним махом можно выполнить (ни много, ни мало!) недельную рабочую норму. Это один из самых удачных дней месяца для карьеристов и бизнесменов – дерзайте, используйте выдающийся шанс! Сегодня хорошо идут самостоятельные, общественные, коллективные работы - на вашем пороге профессиональный успех. День удачен для переговоров: люди легко идут на контакт, не конфликтны. Если необходимо, то можно с успехом торговать, покупать. Но помните, что не рекомендуется разрывать деловые отношения. День хорош для решения финансовых вопросов, вполне можно ожидать финансовых поступлений.

Здоровье: Отрадно, что всем больным, даже безнадёжным, в этот день может стать легче. А заболевшему человеку нужно оказать немедленную помощь. Если и соблюдать диету, то не следует голодать.

Стрижка волос: По фазе Луны самое время стричься – укрепляются волосы, а также увеличивается сила и влияние человека.

Отношения и брак: Контакты с противоположным полом приносят радость и духовное удовлетворение. Крепкие и проверенные связи особенно восхищают, нужно стремиться укреплять и развивать их. День совершенно не подходит для споров, а вот для примирения просто идеален. Сегодня можно осуществить желание и вкусить все блага жизни - десятый день лунного цикла хорош для заключения брака, интимной близости, зачатия ребенка.

Сон в ночь с 22 на 23 октября

Если вам снятся сны в этот день, они будут особенно яркими и впечатляющими, похожими на сказку. Однако не стоит пытаться находить в них глубокий смысл, поскольку вероятность их сбытия в реальности невысока.

Совет на 23 октября по лунному календарю

Сегодня благоприятно уделить внимание укреплению семейных отношений и заботе о комфорте в доме. Это день, когда ценится семейная обстановка, и важно провести его в кругу близких, пригласив родственников. В этот день особенно актуально вспомнить семейные традиции и предков, а также задуматься о том, как сохранить и укрепить эти традиции в будущем.

Больше интересного:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.