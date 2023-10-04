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Лунный день 5 октября: о какой опасности предупреждает Месяц в этот день

Лидия Неплях
4 октября 2023, 09:05
5 октября не стоит уходить в себя и оставаться в одиночестве, это плохо скажется на психическом здоровье.
Лунный календарь на 5 октября
Лунный календарь на 5 октября / Коллаж Главред, фото flickr (Pom'), скриншот YouTube ( Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 5 октября согласно лунному календарю.

Какой сегодня лунный день

5 октября - третья четверть убывающей Луны. До 20:17 - 21-й день лунного цикла. Луна в знаке Близнецы.

Сила луны: слабая.

видео дня

Влияние Луны на человека 5 октября

Энергия двадцать первых лунных суток придаст вам решимости, укрепит уверенность и повысит ответственность. Это день щедрости и даже жертвенности. Рекомендуется заниматься благотворительностью, оказывать помощь тем, кто нуждается. Этот период отличается честностью и открытостью у людей. 5 октября не стоит лгать или скрывать что-либо, так как ложь в конечном итоге будет раскрыта.

Влияние Луны 5 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Если вы стремитесь привлечь богатство, благополучие и достаток в свою жизнь, вы можете провести небольшой ритуал. Для этого потребуется кусочек пирита, зеленая свеча, чистый лист бумаги и благовоние с ароматом жасмина. На бумаге напишите своё имя и желание "Хочу избавиться от недостатка денег", затем зажгите свечу и поставьте на лист с надписью, зажгите благовоние и поставьте рядом со свечой, на бумагу, около свечи и благовония положите кусочек пирита.

Это идеальное время для принятия решительных шагов, внесения перемен в свою жизнь и начала новых проектов. День обладает высокой энергетикой и продолжает период избавления от вредных привычек.

Здоровье: 5 октября особенно важно избегать перегрузки печени, так как это может быть опасным. Не откладывайте процедуры очистки крови и другие методы очищения. Рекомендуется включить в свой режим физические упражнения, фитотерапию и провести время на свежем воздухе.

Отношения и брак: Двадцать первый лунный день представляет благоприятное время для свадебных торжеств. Праздник должен быть ярким, великолепным и увлекательным. Также это отличный день для романтического свидания, которое принесет вам новые впечатления. Избегайте одиночества, так как это может вызвать депрессию. Если встреча наедине невозможна, попробуйте провести время с друзьями. Этот день активен, и люди обычно ощущают прилив энергии и высокий бодрый настрой. Энергия этого дня может быть вашим союзником в осуществлении ваших мечт.

Стрижка волос: Этот день является одним из наиболее благоприятных для посещения парикмахера. Выбор новой стрижки может оказать положительное воздействие на различные аспекты вашей жизни. Если в течение прошлого лунного месяца у вас были финансовые трудности, то хорошая стрижка может способствовать улучшению вашего материального и физического состояния.

Сон в ночь с 4 на 5 октября

Сны ничего не значат.

Совет на 5 октября по лунному календарю

Посвятите свои усилия в работу над желаниями! Если у вас есть какое-то особенно важное желание, 5 октября есть момент, чтобы наполнить его энергией успеха.

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