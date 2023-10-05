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Лунный день 6 октября: Месяц расскажет, стоит ли жениться и вкладывать сегодня деньги

Лидия Неплях
5 октября 2023, 09:11
В этот день вы можете встретить любовь, но семью в этот период создавать не рекомендуется.
Лунный календарь на 6 октября
Лунный календарь на 6 октября / Коллаж Главред, фото flickr (jacki-dee), скриншот YouTube ( Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 6 октября согласно лунному календарю.

Какой сегодня лунный день

6 октября - третья четверть убывающей Луны. До 21:18 - 22-й день лунного цикла. Луна в знаке Близнецы.

Сила луны: слабая.

видео дня

Влияние Луны на человека 6 октября

В двадцать вторые лунные сутки отлично подходят для гаданий на будущее, раскрытия скрытых знаний с помощью астрологии, рун или янтры (изображения священных звуков на бумаге). Этот день также подходит для передачи знаний и обмена опытом. Однако важно помнить, что это время может сопровождаться чрезмерным оптимизмом и преувеличением своих возможностей. Поэтому рекомендуется тщательно взвешивать все предлагаемые возможности и планы.

Влияние Луны 6 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Воздержитесь от планирования новых начинаний на этот день. Вместо этого лучше уделите время выполнению уже начатых проектов. Обратите внимание на различные детали и нюансы рутины. Этот день приобретает нейтральный характер и не оказывает значительного влияния на финансовые операции. Тем не менее, не стоит ожидать особых результатов или успехов. Поэтому вложение средств в финансовые риски в этот день не рекомендуется, так как они не оправдают себя.

Здоровье: Обратите внимание на заботу о своем тазовом поясе, крестцовой кости и нижней части позвоночника в этот день. Не рекомендуется проводить пост или голодание. Вы можете воспользоваться некоторыми косметологическими процедурами или посетить спортзал, но старайтесь не перегружать свой организм.

Отношения и брак: Сегодня не самое подходящее время для создания новой семьи. Однако это идеальный момент для празднования серебряной или золотой свадьбы. Во время торжества рекомендуется устроить банкет с изысканной и вкусной едой, включая множество десертов. В остальное время стоит ограничить контакты с партнёром.

Сегодня любовь может открыть перед вами новые грани, раскрывая нечто новое о вас самих, вашем партнёре и мире в целом. Каждая встреча в этот день будет иметь важное и значимое значение.

Стрижка волос: В этот день лучше доверить свои волосы опытным и спокойным мастерам. Для тех, кто не обладает такой уравновешенностью, стрижка или окрашивание волос могут вызвать недовольство и стресс. Учитывая, что Луна сейчас создает сильное психологическое напряжение, будьте осторожны, когда отправляетесь в салон красоты.

Сон в ночь с 5 на 6 октября

Сны сбываются.

Совет на 6 октября по лунному календарю

Обуздайте свою бьющую через край энергию, чтобы направить ее в мирное русло.

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