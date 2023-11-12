Лунный календарь 13 ноября 2023: один из самых ярких дней в месяце способствует погашению долга

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 13 ноября согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
13 ноября - Новая Луна. С 08:06 - 30-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.
Влияние Луны на человека 13 ноября
Такие лунные дни не случаются каждый месяц. Это самые спокойные и яркие дни во всем лунном календаре. Сегодня - время для любви, прощения, самоанализа и подведения итогов месяца, а также для отказа от ненужного, завершения начатого и погашения старых долгов, а главное - для начала нового лунного цикла.
Влияние Луны 13 ноября по сферах жизни
Бизнес и деньги: Настоящий день не лучший для переговоров, поэтому лучше отложить старт крупных проектов на несколько дней. Сегодня можно увидеть результаты своей работы за лунный месяц, готовые войти в вашу жизнь.
Здоровье: Те, кто чувствует себя плохо, скоро поправятся. Важно обращать внимание на близких. Рекомендуется легкоусвояемая пища.
Стрижка волос: Лучше перенести визит к парикмахеру на другой день.
Отношения и брак: Самое подходящее время для общения с родственниками и друзьями. Сегодня считается неподходящим днем для свадьбы.
Сон в ночь с 12 на 13 ноября
Что касается снов, сегодня они не только склонны сбываться, но и часто приносят радость, о которой вы давно мечтали.
Совет на 13 ноября по лунному календарю
Важно очистить душу и обновиться для начала нового жизненного этапа. Это значит избавиться от всего старого и негативного, простить всех и находиться в гармонии с окружающим миром и с самим собой. Благодарность уходящему месяцу за его уроки поможет вам с чистым сердцем готовиться к новому лунному циклу.
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