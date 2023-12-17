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Лунный календарь 18 декабря 2023: негатив в этот день возвращается, как бумеранг

Лидия Неплях
17 декабря 2023, 19:01
В этот день можно буквально совершить великие подвиги.
Лунный календарь на 18 декабря
Лунный календарь на 18 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (krismaya.maya.photography, nikinka.po)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 18 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

18 декабря - растущая Луна. С 12:29 - 6-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.

Влияние Луны на человека 18 декабря

Сегодняшний день является одним из самых успешных для труда и деловой активности, хотя, следует подчеркнуть, что он также провокационен. В этот день можно буквально совершить великие подвиги. Слова обретают особую магию, и окружающая природа чувствительна к каждому из произнесенных высказываний, даже случайных. Важно помнить, что сегодня зло особенно наказуемо, поэтому стоит быть осторожным с высказываниями: негативные пожелания могут вернуться как бумеранг. Считается, что удача сопутствует тем, кто обладает мудростью и справедливостью.

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Влияние Луны 18 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Партнеры проявляют доверие, есть возможность привлечь новых клиентов, помощников и даже покровителей. Это идеальное время для предоставления налоговых отчетов. Рекомендуется вести дела с высокопоставленными государственными чиновниками – все проблемы можно решить благополучно. Защитники справедливости могут ожидать успеха, так как Луна на их стороне.

Это благоприятное время для проведения переговоров, установления новых связей, проведения собеседований, конференций, рекламных и агитационных компаний – короче говоря, для всех мероприятий, связанных с силой и энергией слов.

Не забывайте поощрять своих сотрудников – это положительно повлияет на общий успех: предприятие будет процветать, повысится производительность труда, а обстановка в коллективе станет более дружелюбной.

Здоровье: Берегите свое здоровье, так как сегодня легко подхватить простуду. День благоприятен для хирургических операций, но не рекомендуется удалять зубы. Заболевания, начавшиеся в этот день, обычно легко поддаются лечению. В питании стоит избегать куриного мяса и яиц.

Стрижка волос: Окраска волос будет удачной, но со стрижкой лучше подождать.

Отношения и брак: Не жалейте хороших слов в адрес себя и близких, но избегайте лжи, так как неправда обладает большой разрушительной силой. Считается, что сегодня подходящий день для заключения брака. Семейная жизнь будет наполнена радостью и благополучием, если у супругов есть общие интересы и цели. В случае, если интересы различны, брак может стать испытанием на прочность, особенно при наличии определенных обстоятельств.

Сон в ночь с 17 на 18 декабря

О личных снах этого дня лучше умолчать - они предназначены оставаться в секрете.

Совет на 18 декабря по лунному календарю

В этот день особенно рискованно применять обман и лукавство, поскольку ложь обладает значительной разрушительной силой. Важно воздерживаться от произнесения негативных высказываний. Также не рекомендуется разбивать посуду. Если во сне встречен воинственный петух, это считается предзнаменованием возможных близких бед для человека или его близких.

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