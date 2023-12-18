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Лунный календарь 19 декабря 2023: не делайте резких шагов, чтобы задуманное осуществилось

Лидия Неплях
18 декабря 2023, 19:02
Сегодня лучше воздержаться от займов как в денежных, так и в материальных вопросах.
Лунный календарь на 18 декабря
Лунный календарь на 18 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (krismaya.maya.photography, meagan.roxbury)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 19 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

19 декабря - Первая четверть. С 12:39 - 7-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.

Влияние Луны на человека 19 декабря

Сегодня – день умиротворения и самопознания, не подходящий для напряженных действий. Не ожидайте неожиданных поворотов. Отличное время для завязывания новых знакомств и разработки планов в соответствии с задуманным на начало лунного цикла. Также благоприятный период для бизнеса.

видео дня

Влияние Луны 19 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Руководство и подчиненные находят общий язык, клиенты также расположены благосклонно. В многих областях можно достичь успеха. Прекрасное время для начала важных проектов и поиска способов достижения целей. День подходит для научных исследований и групповой работы.

Этот день благоприятен для решения материальных и финансовых вопросов, а также для занятий бизнесом. Однако стоит избегать предоставления займов.

Здоровье: Заболевшие быстро выздоравливают. Рекомендуется уделить внимание заботе о бронхах и верхних дыхательных путях. Кроме того, день подходит для осуществления процедур омоложения.

Стрижка волос: Сегодня отличное время для стрижки, которая может положительно повлиять не только на волосы, но и на цвет лица, а возможно, и на общее здоровье.

Отношения и брак: День наполнен радостью и любовью, что может принести счастье многим. Идеальный момент для наслаждения обществом. Считается, что сегодня благоприятен для заключения брака и создания семьи.

Сон в ночь с 18 на 19 декабря

О личных снах этого дня лучше умолчать - они предназначены оставаться в секрете.

Совет на 19 декабря по лунному календарю

Сегодня лучше воздержаться от займов как в денежных, так и в материальных вопросах. В противном случае, вместе с одолженным имуществом могут уйти покой и удача того, кто одалживает.

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