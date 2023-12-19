Лунный календарь 20 декабря 2023: ждите новых этапов развития в отношениях на работе

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 20 декабря согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
20 декабря - растущая Луна. С 12:53 - 9-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.
Влияние Луны на человека 20 декабря
В течение этого дня предстоит переходить на новый этап развития или заниматься новыми делами и свершениями, поэтому необходима своевременная подготовка и готовность к изменению тактики. Возможны колебания настроения. День не благоприятен для медлительных людей, старайтесь подстегивать себя к активности. Для достижения успешного результата сегодняшних действий важно отказаться от личных амбиций и привлечь к своим делам новых партнёров и сотрудников. Это период изменений в коллективных отношениях, поэтому требуется сдержанность, осмотрительность и благоразумие.
Влияние Луны 20 декабря по сферах жизни
Бизнес и деньги: День напряженный, с высоким уровнем стресса. Избегайте перегрузок на работе. Будьте осторожны в общении с руководством, чтобы не попасть под критику начальства. Работа в команде сегодня будет полезной, а поиск новых партнёров может принести успех. Однако внутренние отношения в коллективе могут быть нестабильными. Возможно, судебные вопросы разрешатся в вашу пользу. Это не лучшее время для обработки больших денежных потоков, лучше заниматься мелкими финансовыми вопросами.
Здоровье: Обратите внимание на свое здоровье, иначе могут возникнуть осложнения и долгосрочные проблемы. Питайтесь умеренно. Разгрузочный день, включая голодание и очищение организма, может принести пользу. Занятие приготовлением лекарственных препаратов, особенно комплексных, будет полезным.
Стрижка волос: Выберите удобное время и посетите парикмахерскую! Сегодня благоприятное время для стрижки, которая способствует долголетию.
Отношения и брак: День, предназначенный для раскаяния, покаяния и прощения грехов перед другими.
Сон в ночь с 19 на 20 декабря
Сон может быть прозорливым, в нем могут скрываться подсказки относительно вашего истинного предназначения. Возможно, вам удастся разгадать смысл вашей жизни и понять, какую миссию вы призваны выполнять.
Совет на 20 декабря по лунному календарю
Могут произойти неожиданные события, возникнуть конфликты и чрезвычайные ситуации. Рекомендуется ограничить контакты с водой до минимума, оставив лишь необходимые гигиенические и хозяйственные действия. Воздержитесь от употребления алкоголя.
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