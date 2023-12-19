Лунный календарь 20 декабря 2023: ждите новых этапов развития в отношениях на работе

Обратите внимание на свое здоровье, иначе могут возникнуть осложнения и долгосрочные проблемы.

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Лунный календарь на 20 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (krismaya.maya.photography, malina_negrei)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 20 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

20 декабря - растущая Луна. С 12:53 - 9-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.

Влияние Луны на человека 20 декабря

В течение этого дня предстоит переходить на новый этап развития или заниматься новыми делами и свершениями, поэтому необходима своевременная подготовка и готовность к изменению тактики. Возможны колебания настроения. День не благоприятен для медлительных людей, старайтесь подстегивать себя к активности. Для достижения успешного результата сегодняшних действий важно отказаться от личных амбиций и привлечь к своим делам новых партнёров и сотрудников. Это период изменений в коллективных отношениях, поэтому требуется сдержанность, осмотрительность и благоразумие.

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Влияние Луны 20 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: День напряженный, с высоким уровнем стресса. Избегайте перегрузок на работе. Будьте осторожны в общении с руководством, чтобы не попасть под критику начальства. Работа в команде сегодня будет полезной, а поиск новых партнёров может принести успех. Однако внутренние отношения в коллективе могут быть нестабильными. Возможно, судебные вопросы разрешатся в вашу пользу. Это не лучшее время для обработки больших денежных потоков, лучше заниматься мелкими финансовыми вопросами.

Здоровье: Обратите внимание на свое здоровье, иначе могут возникнуть осложнения и долгосрочные проблемы. Питайтесь умеренно. Разгрузочный день, включая голодание и очищение организма, может принести пользу. Занятие приготовлением лекарственных препаратов, особенно комплексных, будет полезным.

Стрижка волос: Выберите удобное время и посетите парикмахерскую! Сегодня благоприятное время для стрижки, которая способствует долголетию.

Отношения и брак: День, предназначенный для раскаяния, покаяния и прощения грехов перед другими.

Сон в ночь с 19 на 20 декабря

Сон может быть прозорливым, в нем могут скрываться подсказки относительно вашего истинного предназначения. Возможно, вам удастся разгадать смысл вашей жизни и понять, какую миссию вы призваны выполнять.

Совет на 20 декабря по лунному календарю

Могут произойти неожиданные события, возникнуть конфликты и чрезвычайные ситуации. Рекомендуется ограничить контакты с водой до минимума, оставив лишь необходимые гигиенические и хозяйственные действия. Воздержитесь от употребления алкоголя.

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