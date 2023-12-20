Лунный календарь 21 декабря 2023: почему в этот день нельзя вступать в конфликты

Считается, что сегодня неудачный день для разбирательств в отношениях.

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Лунный календарь на 21 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (amante__lunar, imanova.ilaxa)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 21 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

21 декабря - растущая Луна. С 13:00 - 10-й день лунного цикла. Луна в Овне.

Влияние Луны на человека 21 декабря

Возможно, сегодня вы почувствуете тревожные настроения, страхи и мрачные мысли. Возможно даже появится избыточное чувство самомнения. В любом случае, старайтесь избежать этого, так как существует риск быть наказанным за гордыню. Наблюдается тенденция к конфликтам, оправдыванию собственных ошибок и перекладыванию ответственности за неудачи на других.

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Влияние Луны 21 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сегодня могут возникнуть трудности на работе, и достижение гармонии и согласованности в делах может быть сложным. Сознательно избегайте напряженных ситуаций, упрощайте рабочие процессы. Старайтесь избегать привлечения внимания руководства; коллеги, партнеры и клиенты могут быть настроены враждебно. Отложите новые знакомства и встречи, так как они могут не принести вам выгоды. С другой стороны, день подходит для творческой работы – приложив усилия, можно создать ценное произведение, заслуживающее общего внимания. Не рекомендуется проводить финансовые операции, не доверяйте советам – существует риск столкнуться с обманом и мошенничеством. Также не рекомендуется брать кредиты, выплачивать долги или подписывать важные финансовые документы. Судебные дела также лучше отложить – день не подходит для этого.

Здоровье: У людей с основными заболеваниями возможны обострения сердечных заболеваний, невралгий, фобий и депрессий. Замечено, что сегодня часты интоксикации и отравления. Уделите серьезное внимание своему здоровью: берегите себя, это особенно важно сегодня. Заболевания, проявившиеся сегодня, могут указывать на неправильный выбор пути в духовном развитии.

Стрижка волос: Не стоит откладывать стрижку, запланированную на сегодня – новая прическа будет кстати. Также можно сделать домашнюю маску для волос – это может быть даже лучше.

Отношения и брак: Считается, что сегодня неудачный день для разбирательств в отношениях. Возможно, у вас накопится недовольство окружающими, но вступать в конфликты опасно для всех сторон. Романтическое свидание с противоположным полом будет уместным и полезным, но секс может не приносить радости и оказаться разрушительным. Считается, что в целом день не гармоничен и не подходит для заключения брака.

Сон в ночь с 20 на 21 декабря

Ваши сновидения могут быть тяжелыми и мучительными, однако не стоит принимать их буквально и слишком серьезно.

Совет на 21 декабря по лунному календарю

Будьте осторожны, избегайте разлития молока, такие события могут принести неблагоприятные последствия. Старайтесь реже смотреться в зеркало. Не случайно, что именно в этот день существует примета о разбитых зеркалах.

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