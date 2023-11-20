Лунный календарь 21 ноября 2023: Месяц сулит тревожные мысли и осложнения на работе

Будьте внимательны, чтобы не пролить молоко – это может принести несчастье.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Borja Calvo, svklimkin)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 21 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

21 ноября - Растущая Луна. С 14:30 - 9-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.

Влияние Луны на человека 21 ноября

Возможно, сегодня посетят вас тревожные чувства, страхи, мрачные мысли. Может проявиться даже повышенное самомнение. В любом случае постарайтесь избежать этого, в противном случае есть вероятность быть наказанным за гордыню. Замечено, что сегодня большинство людей склонны к конфликтам, оправдывают свои ошибки, перекладывают ответственность за свои промахи на чужие плечи.

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Влияние Луны 21 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сегодня могут возникнуть осложнения на работе, в делах трудно достичь гармонии и согласия. Сознательно избегайте напряженных ситуаций, максимально упростите работу. Лучше не попадайтесь на глаза руководству; коллеги, партнеры, клиенты могут быть настроены недружелюбно. Отложите новые знакомства и встречи, сегодня они не закончатся пользой для вас. С другой стороны, день отличен для творческой работы – потрудившись, можно создать нечто поистине ценное и достойное общего внимания. Не думайте ни о каких финансовых операциях, не слушайте советчиков – сегодня есть риск стать жертвой обмана и мошенничества. Также неблагоприятно брать кредиты, отдавать долги, подписывать важные финансовые документы. Судебные дела сегодня тоже лучше отложить – день для этого неподходящий.

Здоровье: У людей с основным заболеванием возможны обострения болезней сердца, невралгий, фобий и депрессий. Замечено, что сегодня не редки интоксикации и отравления. Следует уделить самое серьезное внимание самочувствию: берегите себя, сегодня это просто необходимо. "Показавшие когти" болезни предупреждают о том, что вы выбрали неверный путь своего духовного развития.

Стрижка волос: Необходимо провести стрижку, запланированную на сегодня – новая прическа будет весьма уместной. Также можно сделать домашнюю маску для волос, что может быть не хуже, а, возможно, и лучше.

Отношения и брак: Считается, что сегодня не самый подходящий момент для разъяснения отношений. Возможно, у вас накопится недовольство окружающими, однако вступать в конфликт с ними в этот день опасно для обеих сторон. Романтическое свидание с противоположным полом будет уместным и полезным, но секс может не приносить радости и оказаться разрушительным. Считается, что в целом день дисгармоничен и не подходит для заключения брака.

Сон в ночь с 20 на 21 ноября

Сновидения могут быть тяжелыми и мучительными, но не стоит им верить.

Совет на 21 ноября по лунному календарю

Будьте внимательны, чтобы не пролить молоко – это может принести несчастье. Сегодня лучше реже смотрите в зеркало. Не случайно, что именно в этот день возникла примета о разбитых зеркалах

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