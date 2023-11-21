Лунный календарь 22 ноября 2023: у карьеристов один из самых удачных дней

В этот день отлично идут самостоятельные, общественные и коллективные работы.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (amygietphotography, Armandas Naudžius)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 22 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

22 ноября - Растущая Луна. С 14:37 - 10-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.

Влияние Луны на человека 22 ноября

Вот, наконец, наступил день активного отдыха. Энергия в организме начинает бить фонтаном. Созидание во всех смыслах – главный девиз и тема этого дня. Избыток энергии постоянно дает о себе знать. Силы нужно направить в доброе и творческое русло.

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Влияние Луны 22 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Это один из самых удачных дней месяца для карьеристов и бизнесменов – дерзайте, используйте выдающийся шанс! Сегодня отлично идут самостоятельные, общественные, коллективные работы - на пороге вашего профессионального успеха. День удачен для переговоров: люди легко идут на контакт, не конфликтуют. Если нужно, то можно успешно торговать, покупать. Но помните, что не рекомендуется разрывать деловые отношения. День хорош для решения финансовых вопросов, вполне можно ожидать финансовых поступлений.

Здоровье: Радостно, что всем больным, даже безнадежным, в этот день может стать легче. А заболевшему человеку нужно оказать немедленную помощь. Если и соблюдать диету, то не следует голодать.

Стрижка волос: По фазе Луны самое время стричься – укрепляются волосы, а также увеличивается сила и влияние человека.

Отношения и брак: Контакты с противоположным полом приносят радость и духовное удовлетворение. Крепкие и проверенные связи особенно восхищают, нужно стремиться укреплять и развивать их. День совершенно не подходит для споров, а вот для примирения просто идеален. Сегодня можно осуществить желание и вкусить все блага жизни - десятый день лунного цикла хорош для заключения брака, интимной близости, зачатия ребенка.

Сон в ночь с 21 на 22 ноября

Если сны будут сниться в этот день, то будут невероятно яркими и впечатляющими, словно из сказки. Однако не стоит искать в них глубокий смысл, вероятно, эти сны не сбудутся.

Совет на 22 ноября по лунному календарю

Сегодня благоприятно уделить внимание укреплению отношений в семье и заняться благоустройством жилища. Это семейный день, приятно провести время вместе с семьей и близкими, а также пригласить родственников.

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