Лунный календарь 22 января 2024 года: какое значение имеют сны в этот день

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 22 января согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
22 января - растущая Луна. С 12:32 - 11-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.
Влияние Луны на человека 22 января
Это насыщенный день, признанный самым сильным в лунном цикле и одним из наиболее удачных в месяце, несмотря на его суровость. Организм просыпается под влиянием мощных энергий, и сегодня мы можем увидеть реализацию задуманного в начале лунного месяца.
Влияние Луны 22 января по сферах жизни
Бизнес и деньги: Это благоприятный момент для решительных шагов в бизнесе и других деловых предприятиях. Будьте внимательны, так как может появиться уникальная возможность в деловой сфере, и ее стоит использовать. Личное обаяние будет полезным в переговорах. Этот день подходит для начала путешествия или командировки, но не рекомендуется для торговли или деятельности, связанной с риском травм. Также стоит воздержаться от новых дел в финансовой сфере из-за возможного убытка.
Здоровье: Не рекомендуется активное лечение больных. У женщин могут возникнуть осложнения при начале заболеваний, хотя они будут незначительны для мужчин.
Стрижка волос: По фазе Луны стрижка волос вполне уместна и даже способствует усилению влияния на людей.
Отношения и брак: Этот день отлично подходит для выражения любви к близким. Заботьтесь о них, дарите внимание и подарки – это вернется вам в полной мере. Считается, что этот день благоприятен для заключения брака.
Сон в ночь с 21 на 22 января
Сегодняшние сновидения не имеют особого значения, и не стоит придавать им внимание.
Совет на 22 января по лунному календарю
Исключите охоту, так как этот день связан с взаимодействием с животным миром. Будьте осторожны с насекомыми и избегайте укусов. Также будьте предельно внимательны при работе с колющими и режущими предметами, так как сегодня они предупреждают об опасности. Тем, кто не контролирует свою силу и энергию, рекомендуется воздержаться от серьезных дел.
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