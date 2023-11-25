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Лунный календарь 26 ноября 2023: спутник обещает расшатанную психику, но решение финансовых вопросов

Лидия Неплях
25 ноября 2023, 11:23
Этот день отлично подходит для карьерного роста и успешного бизнеса.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Fabi Rolon, Laurel Guido)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 26 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

26 ноября - Растущая Луна. С 15:12 - 14-й день лунного цикла. Луна в Тельце.

Влияние Луны на человека 26 ноября

Психика в этот день находится в напряженном состоянии, что может сопровождаться колебаниями настроения. В случае дурного настроения рекомендуется заняться спортом, обеспечив себе хорошую физическую нагрузку, что поможет осуществлению правильного потока энергий и, конечно же, окажется полезным.

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Влияние Луны 26 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Этот день отлично подходит для карьерного роста и успешного бизнеса. Любые соглашения и сделки, заключенные в этот день, обещают быть удачными. Это один из лучших моментов для решения финансовых вопросов. Также благоприятен для следователей: преступления, совершенные в этот день, легко раскрываются.

Здоровье: Все болезни легко преодолеваются без серьезных последствий. Рекомендуется умеренное употребление жидкости, поскольку избыток может вызвать нарушения в организме. Возможно проведение "сухого" голодания. Миндаль и соленые продукты рекомендуются, а стоит избегать горького и сладкого. Воздействие музыки благоприятно.

Стрижка волос: Стрижка волос в четырнадцатый лунный день может негативно повлиять на внутреннюю гармонию, поэтому не рекомендуется делать этот шаг сегодня. Однако небольшое изменение цвета волос вполне допустимо и даже может оказать положительное воздействие на ваш успех. Для этого оттеночные шампуни могут стать вашими надежными союзниками!

Отношения и брак: В этот день отлично складываются общения на всех уровнях — с друзьями, близкими, любимыми, родственниками, коллегами, партнерами, начальниками, подчиненными, знакомыми, и даже с незнакомыми. Люди настроены решительно и разумно, готовы к действиям и переменам. Используйте эту благоприятную атмосферу в полную силу. Четырнадцатый лунный день не является подходящим временем для заключения брака. Также следует избегать судебных дел и разводов: хотя на первый взгляд все может проходить гладко, возможны негативные последствия.

Сон в ночь с 25 на 26 ноября

Не придавайте слишком большого значения своим снам.

Совет на 26 ноября по лунному календарю

Избавьтесь от грусти, тоски и плохого настроения, не задерживайтесь на них, а займитесь делами. Старайтесь избегать перегрузки зрения и чрезмерного использования духов и других ароматов.

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