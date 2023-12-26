Лунный календарь 27 декабря 2023: спутник укажет, к чему приведут соблазны

Существует риск стать поддатливым вредным влияниям из-за ослабленного контроля над инстинктами.

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Лунный календарь на 27 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (focusonheartphoto, krismaya.maya.photography)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 27 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

27 декабря - Полная Луна. С 15:34 - 16-й день лунного цикла. Луна в Раке.

Влияние Луны на человека 27 декабря

Воздействие текущего лунного фазы на человека сегодня является чрезвычайно сильным, усиливая как положительные, так и отрицательные стороны его личности. Внутренний искуситель становится более активным, что может привести к соблазнам в различных сферах. Существует риск стать податливым вредным влияниям из-за ослабленного контроля над поведением и полного проявления инстинктов. Под воздействием этих факторов возможны глупые поступки, но стоит помнить, что их последствия могут быть серьезно негативными.

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Влияние Луны 27 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сегодня является одним из наименее удачных дней для работы и бизнеса. Возможны препятствия и ошибки, поэтому рекомендуется избегать принятия серьезных решений. Финансовые операции лучше отложить, а вот для публичных мероприятий, таких как ярмарки, распродажи и выставки, день подходит хорошо. Однако важно строго контролировать эмоции, избегать конфликтов и решать возможные противоречия мирным путем.

Здоровье: Болезнь сегодня скорее всего пройдет легко и без последствий. Рекомендуется избегать хирургических операций, придерживаться поста и диеты. Острое, горячее блюда, бобовые, рис и ячмень полезны, в то время как животные продукты и фрукты лучше ограничить. Калина считается полезной.

Стрижка волос: Прическа в полнолуние может быть прекрасной, но следует быть осторожным из-за возможного обострения страхов, повышенного давления и головной боли. Также увеличивается риск травм от режущих предметов.

Отношения и брак: День представляет собой испытание, соблазнение иллюзиями и грехами, что может привести к конфликтам и потере взаимопонимания с близкими. Важно устоять перед соблазнами и действовать разумно, сдерживая эмоции. Воздержание от подарков и отказ от секса считаются благоразумными решениями. Пятнадцатые лунные сутки считаются крайне неблагоприятным периодом для заключения брака.

Сон в ночь с 26 на 27 декабря

Сны могут быть предвестиями, отражая символическим образом проблемы, требующие решения. Иногда сон может даже подсказать, каким образом можно справиться с возникающими трудностями.

Совет на 27 декабря по лунному календарю

Важно избегать рискованных занятий, таких как посещение казино или игра в карты, чтобы не поддаваться азарту.

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