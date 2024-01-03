Лунный календарь 4 января 2024 года: почему стоит держать при себе ироничные шутки

Это мощный и удачный день для деловой активности, поэтому действуйте энергично.

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Лунный календарь на 4 января / Коллаж Главред, фото Instagram (cottonrosefield, krismaya.maya.photography)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 4 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

4 января - третья четверть. С 00:36 - 24-й день лунного цикла. Луна в Весах.

Влияние Луны на человека 4 января

День изысканной мощи. В этот период лунных суток природные силы пробуждаются, способствуя творческому вдохновению. Человек также ощущает прилив сил. Именно в этот день целесообразно заложить основы для важных начинаний. В Древнем Египте именно на этот день приходилась закладка пирамид. Это благоприятное время для старта глобальных проектов с долгосрочной перспективой. Однако следует быть осторожным в использовании пробуждающихся сил, чтобы они не обернулись в отрицательные последствия.

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Влияние Луны 4 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Это мощный и удачный день для деловой активности, поэтому действуйте энергично. Обсуждайте текущие вопросы, продолжайте начатое, но отложите сложные проекты на переговоры. Также это благоприятное время для творчества, создания искусства и его представления. Мероприятия, выставки, концерты и творческие вечера проходят успешно. Этот день подходит для занятий денежными вопросами. Не жалейте своих сил, пробуждая их для активности в добрых целях. Однако тем, кто чувствует себя слабым, рекомендуется больше отдыхать и спать.

Здоровье: Болезни не представляют опасности. Этот день подходит для лечения, приготовления лекарств. Важно максимально использовать его для укрепления здоровья и повышения духовного уровня.

Стрижка волос: Отличное время для стрижки и изменения прически. Новая стрижка придаст волосам энергии и сохранит форму.

Отношения и брак: При общении старайтесь не оказывать давления на собеседника, избегайте грубых шуток и цинизма. Существуют различные точки зрения относительно подходящести этого дня для заключения брака. Однако, безусловно, он благоприятен для супружеской близости и тантрических практик.

Сон в ночь с 3 на 4 января

В этот период лунных суток сны могут отражать истинное состояние вашей сексуальной энергии.

Совет на 4 января по лунному календарю

Считается, что этот день неудачен для путешествий и праздного времяпрепровождения.

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