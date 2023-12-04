Лунный календарь 5 декабря 2023: общение с другими принесет пользу, но здоровье подведет

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 5 декабря согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
5 декабря - третья четверть. С 08:52 - 22-й день лунного цикла. Луна в Деве.
Влияние Луны на человека 5 декабря
Сегодня усиливаются человеческие способности к духовному и творческому обновлению. Могут появиться новые неожиданные возможности, которые, правильно использованные, позволят переосмыслить прошлый опыт и строить планы на будущее.
Влияние Луны 5 декабря по сферах жизни
Бизнес и деньги: Сосредотачивайтесь на решении простых вопросов и воздерживайтесь от принятия серьезных решений. Этот день не благоприятен для торговли. Поделитесь своим опытом, готовьте учеников, проявляйте щедрость или просто углубляйтесь в усвоение знаний. Многочисленные деловые контакты не рекомендуются.
Здоровье: Особое внимание следует уделить тазобедренному поясу, крестцу и нижней части позвоночника. Избегайте резких движений. Для заболевших этот день может быть опасным. Рекомендуется употребление пищи в разумных количествах для насыщения и наполнения желудка.
Стрижка волос: Получение хорошего результата в стрижке и окрашивании волос сегодня представляется сложным. Рекомендуется отложить эти планы. Однако существует исключение: при отличном настроении и энергичном мастере вы можете без опасений постричься и привлечь удачу.
Отношения и брак: Этот день отлично подходит для общения и переговоров. Люди проявляют откровенность и готовность бескорыстно делиться мыслями, помогая вам. Внимательное внимание к логике собеседников позволит вам добиться нужного результата в беседе.
Сон в ночь с 4 на 5 декабря
В течение этих суток сновидения могут нести в себе новые знания и предоставлять информацию о возможных решениях проблем. Рекомендуется относиться к своим снам с вниманием и осмысленностью.
Совет на 5 декабря по лунному календарю
Новообретенные знания следует применять исключительно с пользой, иначе они могут обернуться против вас.
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