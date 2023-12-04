Лунный календарь 5 декабря 2023: общение с другими принесет пользу, но здоровье подведет

Сосредоточьтесь на решении простых вопросов и воздержитесь от принятия серьезных решений.

https://glavred.info/life/lunnyy-kalendar-5-dekabrya-2023-10522048.html Ссылка скопирована

Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram (buseuc

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 5 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

5 декабря - третья четверть. С 08:52 - 22-й день лунного цикла. Луна в Деве.

Влияние Луны на человека 5 декабря

Сегодня усиливаются человеческие способности к духовному и творческому обновлению. Могут появиться новые неожиданные возможности, которые, правильно использованные, позволят переосмыслить прошлый опыт и строить планы на будущее.

видео дня

Влияние Луны 5 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сосредотачивайтесь на решении простых вопросов и воздерживайтесь от принятия серьезных решений. Этот день не благоприятен для торговли. Поделитесь своим опытом, готовьте учеников, проявляйте щедрость или просто углубляйтесь в усвоение знаний. Многочисленные деловые контакты не рекомендуются.

Здоровье: Особое внимание следует уделить тазобедренному поясу, крестцу и нижней части позвоночника. Избегайте резких движений. Для заболевших этот день может быть опасным. Рекомендуется употребление пищи в разумных количествах для насыщения и наполнения желудка.

Стрижка волос: Получение хорошего результата в стрижке и окрашивании волос сегодня представляется сложным. Рекомендуется отложить эти планы. Однако существует исключение: при отличном настроении и энергичном мастере вы можете без опасений постричься и привлечь удачу.

Отношения и брак: Этот день отлично подходит для общения и переговоров. Люди проявляют откровенность и готовность бескорыстно делиться мыслями, помогая вам. Внимательное внимание к логике собеседников позволит вам добиться нужного результата в беседе.

Сон в ночь с 4 на 5 декабря

В течение этих суток сновидения могут нести в себе новые знания и предоставлять информацию о возможных решениях проблем. Рекомендуется относиться к своим снам с вниманием и осмысленностью.

Совет на 5 декабря по лунному календарю

Новообретенные знания следует применять исключительно с пользой, иначе они могут обернуться против вас.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.