Лунный календарь 6 декабря 2023: спутник предвещает ревность, зависть и даже претензии

Переговоры, вероятно, не принесут результатов, но могут вызвать дополнительные проблемы.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото Instagram (violetcontrast, krismaya.maya.photography)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 6 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

6 декабря - убывающая Луна. С 00:24 - 23-й день лунного цикла. Луна в Деве.

Влияние Луны на человека 6 декабря

Не поддавайтесь общему волнению, охватывающему людей в этот день — в любой ситуации сохраняйте душевное спокойствие. Старайтесь избегать толпы людей, а также устойчиво относитесь к соблазну поссориться с кем-то.

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Влияние Луны 6 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: В финансовом отношении день складывается очень противоречиво. Сегодня решайте только простые вопросы, лучше не принимать серьезных решений. Это один из самых неудачных дней для работы и бизнеса, поэтому не предпринимайте ничего важного. Переговоры, вероятно, не принесут результатов, но могут вызвать дополнительные проблемы. Отложите важные переговоры на несколько дней. Сегодня происходит проверка ваших планов, взаимные обязательства проверяются на устойчивость и стабильность, замыслы пересматриваются, идеи переосмысливаются. Будет лучше, если вы доведете до конца то, что начали ранее или что висело мертвым грузом.

Здоровье: Половые проблемы всех видов имеют обострение в этот день, поэтому секс не рекомендуется — он может быть разрушительным для здоровья. Кроме того, ослабляется иммунитет и сопротивляемость болезням, болезни могут быть продолжительными. В центре всех забот должен быть позвоночник: желательно проводить с ним укрепляющие и оздоровительные процедуры. Нежелательно стричь ногти, подвергаться хирургическим операциям. Полезно исключить из рациона мясную пищу, провести день на молочной диете — пейте больше молока, ешьте творог и другие молочные продукты.

Стрижка волос: Влияние Луны на состояние волос в этот день отличное. Стрижка придаст силы и здоровья волосам. После нее волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, выпадение волос существенно сократится. Окрашивание и даже химическая завивка не навредят волосам.

Отношения и брак: Это день внутреннего стресса. В рабочих связях и личных отношениях возможно проявление зависти, ревности, обид, претензий из-за обманутых надежд и неосуществленных планов. Если вы решите поделиться своими мыслями с кем-то, имейте в виду, что вас могут неправильно понять. Поэтому лучше избегать намеков и недосказанных мыслей, в общем, не затемнять. В этот день теряется душевное равновесие, любой разговор легко превращается в ссору и конфликт. Старайтесь как можно меньше общаться. Считается, что день очень плох для брака.

Сон в ночь с 5 на 6 декабря

Сохраняйте внутреннюю гармонию, проявляйте уравновешенность и непоколебимость. Старайтесь избегать многолюдных событий, незнакомых мест и новых обществ. Не поддавайтесь провокациям и не впутывайтесь в конфликты. Это не самый подходящий день для суда, особенно если в нем пытаются осудить невиновного.

Совет на 6 декабря по лунному календарю

Независимо от содержания снов, рекомендуется воспринимать их с настороженностью.

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