Лунный календарь на 16 февраля: какие изменения и возможности ждут в этот день

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 16 февраля согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
16 февраля - первая четверть. С 09:44 - 8-й день лунного цикла. Луна в Тельце.
Влияние Луны на человека 16 февраля
Этот период принесёт изменения и новые возможности для развития или начала новых дел и достижений, поэтому важно быть готовым и уметь адаптироваться. Могут возникать колебания настроения. День не самый подходящий для медлительных людей, поэтому важно стимулировать себя на активность. Для достижения успеха необходимо отказаться от личных амбиций и привлечь новых партнёров и сотрудников. В это время могут измениться отношения в коллективе, поэтому требуется сдержанность и благоразумие
Влияние Луны 16 февраля по сферах жизни
Бизнес и деньги: День напряжённый, поэтому важно не перегружаться на работе. Будьте осторожны в общении с руководством, чтобы избежать конфликтов. Хорошее время для работы в команде и поиска новых партнёров. Отношения в коллективе могут быть нестабильными, однако судебные дела имеют шанс решиться в вашу пользу. Сегодня рекомендуется решать только небольшие финансовые вопросы.
Здоровье: Уделите внимание здоровью, иначе могут возникнуть осложнения. В питании лучше быть умеренным, а разгрузочный день может быть полезным. Занятия приготовлением лекарственных препаратов также могут быть благоприятными.
Стрижка волос: Это благоприятное время для стрижки волос, которая способствует долголетию.
Отношения и брак: День, когда важно проявить раскаяние и прощение.
Сон в ночь на 16 февраля
Считается, что сон может содержать важные послания и намёки на ваше предназначение и миссию в жизни.
Совет на 16 февраля по лунному календарю
Могут возникнуть неожиданные события и конфликты. Ограничьте контакты с водой, и избегайте употребления алкоголя.
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