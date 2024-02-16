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Лунный календарь на 17 февраля: почему стоит быть осторожным

Лидия Неплях
16 февраля 2024, 19:10
Этот день не благоприятен для медлительных людей, стимулируйте себя к активности.
Лунный календарь на 17 февраля
Лунный календарь на 17 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (guzmanramos90)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 17 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

17 февраля - растущая Луна. С 09:44 - 9-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.

Влияние Луны на человека 17 февраля

В течение этого времени мы переходим на новый этап развития или начинаем новые проекты и свершения, поэтому важна подготовка и умение адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. Возможны изменения настроения. Этот день не благоприятен для медлительных людей, стимулируйте себя к активности. Для достижения успеха необходимо отказаться от личных амбиций и привлечь новых партнеров и сотрудников к своим делам. В это время отношения в коллективе меняются, поэтому требуется сдержанность, осмотрительность и благоразумие.

видео дня

Влияние Луны 17 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: День напряженный, поэтому избегайте перегрузок на работе. Будьте осторожны в общении с руководством, чтобы избежать конфликтов. Это хорошее время для работы в команде и поиска новых партнеров, но отношения в коллективе могут быть нестабильными. Возможно, судебные дела разрешатся в вашу пользу. Однако, не рекомендуется проводить большие финансовые операции, ограничьтесь мелкими транзакциями.

Здоровье: Уделите внимание здоровью, чтобы избежать осложнений. Соблюдайте сбалансированное питание и возможно проведите разгрузочный день. Также займитесь приготовлением лекарственных препаратов.

Стрижка волос: Посетите парикмахерскую сегодня – стрижка будет благоприятной и способствует вашему благополучию.

Отношения и брак: Это время для раскаяния, прощения и прощения грехов другим.

Сон в ночь на 17 февраля

Ваш сон может быть предвестником, который поможет вам понять ваше истинное предназначение и миссию в жизни.

Совет на 17 февраля по лунному календарю

Ожидайте неожиданных поворотов событий и возможных конфликтов. Ограничьте контакт с водой до минимума и избегайте употребления алкоголя

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