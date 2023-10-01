Лунный календарь на 2 октября: что Месяц предвещает в личной жизни, здоровье и деньгах

В 18 лунный день рекомендуется быть сдержанным и острожным, сделать массаж или постричься.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Darkhorse Winterwolf), скриншот YouTube ( Astrology Notes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 2 октября согласно лунному календарю.

Какой сегодня лунный день

2 октября - третья четверть убывающей Луны. До 18:47 - восемнадцатый день лунного цикла.

Влияние Луны на человека 2 октября

Энергетика текущих лунных суток придаёт человеку пассивность, что является естественной реакцией после активного предыдущего дня. Существует опасность поддаться внешнему влиянию и начать копировать кого-то другого. Избегайте подчинения чужим мнениям и иллюзиям; устойчиво сопротивляйтесь соблазну низших инстинктов и мрачных мыслей. Всё, что могут сказать о вас в этот день негативного, в большей части соответствует действительности, поэтому не стоит обижаться, а лучше задуматься о том, как исправить свои недостатки.

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Влияние Луны 2 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: перенесите важные дела и переговоры, так как сегодня не самый подходящий день для серьёзной работы. Рассмотрите возможность сосредоточиться на текущих задачах или даже уделить день отдыху, в зависимости от обстоятельств. Хорошо будет уделить внимание сферам, связанным с научной деятельностью, творчеством и искусством. С уверенностью можно обратиться к руководству по решению небольших, несложных вопросов. Также успешно разрешаются простые финансовые задачи.

Здоровье: избегайте употребления алкоголя и курения, полезно провести очищение кишечника и соблюдать голод. Если у вас были запланированы хирургические процедуры, рассмотрите возможность их отсрочки. Обратите внимание на здоровье почек. Рекомендуется проводить очищение кожи, делать массаж, заботиться о омоложении и посещать хорошие парные бани. В этот день лучше встать пораньше и лечь спать позже, так как требуется меньше сна. Включите в свой рацион орехи и растительные масла, а прием мясной пищи ограничьте.

Отношения и брак: первая часть этого лунного дня характеризуется конфликтами, недопониманиями, неожиданными обстоятельствами и внезапными неприятностями. Все эти негативные явления кажутся возникающими как бы сами по себе, без явных причин. Непонимание и эгоизм могут привести к трудностям как на работе, так и в личной жизни, к несоответствующей самооценке, а также к ссорам с коллегами, партнерами и близкими. Важно помнить, что этот день не подходит для заключения брака, и лучше воздержаться от интимных отношений.

Стрижка волос: стрижка 2 октября может помочь освободить харизму, прибавить сил и улучшить состояние здоровья. К тому же, выбранная прическа будет дольше сохранять свою форму, поскольку Луна находится в фазе убывания, что означает медленный рост волос. Если вы рассматриваете идею изменения цвета волос, то выбирайте тот цвет, который был у вас в самый успешный период вашей жизни.

Совет на 2 октября по лунному календарю

Сдержанность и благоразумие являются оптимальным состоянием, которое следует поддерживать в этот день. Сохраняйте ясность ума и делайте объективные оценки себя и окружающих. В данное время важна рассудительность, здравомыслие, осторожность и осмотрительность. Следует избегать работы с ароматами, поэтому не рекомендуется вдыхать запахи, выбирать духи или использовать духи и дезодоранты.

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