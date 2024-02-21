Лунный календарь на 22 февраля: стоит ли начинать новые важные дела

Могут возникнуть неразрешенные проблемы, но не стоит углубляться в них или разбирать отношения.

https://glavred.info/life/lunnyy-kalendar-na-22-fevralya-stoit-li-nachinat-novye-vazhnye-dela-10543628.html Ссылка скопирована

Лунный календарь на 22 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (ricardonasi)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 22 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

22 февраля - растущая Луна. С 14:57 - 14-й день лунного цикла. Луна во Льве.

Влияние Луны на человека 22 февраля

Старые проблемы могут возникнуть, однако важно сохранять спокойствие. Разрешив эти проблемы, вы обретете новые силы для обновления своей жизни. Сегодня вы легко можете избавиться от бремени прошлого, если оно вас тяготит и мешает двигаться вперед.

видео дня

Влияние Луны 22 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Это хороший день для работы, обучения и деловых контактов, хотя вероятно ничего существенного не произойдет. Сегодня лучше действовать совместно с другими, чтобы быть правильно понятым как коллегами, так и начальством. Рассмотрите возможности и способы решения текущих проблем. Если у вас есть какие-то новые важные идеи, лучше отложить их реализацию на более подходящее время. В то же время, не оставляйте незавершенные дела. Этот день подходит для решения финансовых вопросов и покупок.

Здоровье: Сегодня происходят процессы омоложения организма. Будет полезно уделить себе внимание, посетив СПА-салон, сауну, воспользовавшись косметическими средствами и употребив полезные продукты. Считается, что лекарства в этот день лучше всасываются и действуют более эффективно.

Стрижка волос: Сейчас самое время для стрижки. Это принесет свежесть и привлекательность вашему внешнему виду, а возможно, даже принесет удачу и счастье.

Отношения и брак: Будьте спокойны и дружелюбны. Могут возникнуть неразрешенные проблемы, но не стоит углубляться в них или разбирать отношения. Энергия дня не поддерживает конфликтные ситуации. Этот день считается неблагоприятным для заключения брака.

Сон в ночь на 22 февраля

Вероятность исполнения сновидений высока.

Совет на 22 февраля по лунному календарю

Не самый подходящий день для крупных начинаний и путешествий; существует риск разочарования и потерь. Особенно не рекомендуется предпринимать серьезные действия в одиночку.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.