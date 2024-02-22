Лунный календарь на 23 февраля: для кого этот день будет прекрасным

Все заболевания в этот день скорее всего пройдут без серьезных последствий.

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Лунный календарь на 23 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (zamanidurdur)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 23 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

23 февраля - растущая Луна. С 16:18 - 15-й день лунного цикла. Луна в Леве.

Влияние Луны на человека 23 февраля

В этот день психика может быть перегружена, что может привести к перепадам настроения. Если вы чувствуете себя подавленно, займитесь спортом, чтобы разрядить напряжение и сбросить стресс. Это поможет правильному распределению энергии и будет полезно для вас.

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Влияние Луны 23 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: В этот лунный день повышенная рабочая активность может быть очень полезна. Работайте усердно и не переставайте. Можете представить свои идеи или планы публике, делиться своими мыслями. Это может привести к переходу на новый уровень: повышению на работе, увеличению заработной платы, наградам и новым связям. Это прекрасный день для карьеристов и бизнесменов. Все сделки и соглашения, заключенные в этот день, скорее всего будут успешными. Также это хороший день для разрешения финансовых вопросов и для сыщиков, так как преступления легко раскрываются.

Здоровье: Все заболевания в этот день скорее всего пройдут без серьезных последствий. Старайтесь уменьшить потребление жидкости, так как это может нарушить работу организма. Можно попробовать сухое голодание. Миндаль и соленая пища будут полезны, а избегайте горького и сладкого. Слушание музыки также благоприятно влияет на здоровье.

Стрижка волос: Лучше отложить стрижку волос на 14-й лунный день, так как она может негативно сказаться на вашем душевном состоянии. Однако небольшое изменение цвета волос вполне подходит и может помочь в делах. Оттеночные шампуни могут быть полезны!

Отношения и брак: Сегодня отлично проходят общения на всех уровнях. Люди настроены решительно и готовы к переменам, так что используйте эту возможность. 15-й лунный день не самое подходящее время для заключения брака или развода, так как возможны негативные последствия.

Сон в ночь на 23 февраля

Не придавайте большого значения снам.

Совет на 23 февраля по лунному календарю

Избегайте грусти, тоски и плохого настроения, занимайтесь делами. Не перегружайте зрение и избегайте излишнего использования ароматов и духов.

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