Лунный календарь на 24 февраля: в какой сфере это один из лучших дней

Сегодня влияние Луны настолько мощно, что усиливает как положительные, так и отрицательные стороны личности человека.

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Лунный календарь на 24 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (photomoon_ale)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 24 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

24 февраля - Полная Луна. С 17:37 - 16-й день лунного цикла. Луна в Деве.

Влияние Луны на человека 24 февраля

Сегодня влияние Луны настолько мощно, что усиливает как положительные, так и отрицательные стороны личности человека в несколько раз. Наш внутренний искуситель становится активным, что может привести к соблазнам в различных областях. Существует риск поддаться влиянию, стать ленивым и податливым негативным факторам, поскольку контроль над поведением ослаблен, а инстинкты полностью проявлены. В подобном состоянии можно совершить глупости под воздействием искушений, однако стоит помнить: последствия могут быть серьезными.

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Влияние Луны 24 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: В сфере бизнеса и финансов сегодня один из наименее удачных дней. Могут возникнуть препятствия и ошибки, поэтому лучше отложить принятие серьезных решений. Не рекомендуется проводить финансовые операции или важные переговоры. Однако для публичных мероприятий этот день подходит отлично – идеальное время для ярмарок, распродаж, выставок и конкурсов. Все, что требует широкой рекламы, будет успешным. Важно только контролировать эмоции, избегать конфликтов и решать любые спорные вопросы мирным путем.

Здоровье: В отношении здоровья заболевшему не стоит волноваться, болезнь пройдет легко и без осложнений. Рекомендуется избегать хирургических вмешательств, соблюдать пост и диету. Полезно употреблять острую и горячую пищу, бобовые, рис и ячмень, но ограничить прием животных продуктов и фруктов. Также рекомендуется употреблять калину.

Стрижка волос: Стрижка волос в дни полнолуния может придать волосам прекрасный вид, однако следует быть осторожным из-за возможного обострения страхов, повышения давления и головной боли. Также увеличивается риск получения травм от режущих предметов.

Отношения и брак: Отношения в этот день могут стать источником искушений, обмана и конфликтов, что может привести к потере взаимопонимания с близкими. Важно удерживать эмоции под контролем и действовать разумно. Не стоит принимать подарки или устраивать романтические встречи. Это также день, когда лучше воздержаться от секса и использовать появляющиеся искушения для тренировки самоконтроля. Что касается брака, считается, что пятнадцатые лунные сутки – крайне неудачное время для его заключения.

Сон в ночь на 24 февраля

Сны могут нести важные послания. В символической форме они могут отражать проблемы, требующие решения, иногда даже подсказывая, как их решить.

Совет на 24 февраля по лунному календарю

Важно не увлекаться азартными играми, такими как тотализатор, посещение казино, игра в карты и прочие азартные развлечения.

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