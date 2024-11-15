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Машина времени поломалась: на картинке надо найти человека из будущего

Даяна Швец
15 ноября 2024, 01:20
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Такие задания стимулируют память, помогая тренировать как кратковременную, так и долговременную.
Головоломка на внимательность
Головоломка на внимательность / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: JagranJosh

Головоломка - отличный способ развлечься, одновременно улучшая свои умственные способности и внимательность. Попробуйте за 5 секунд определить, кто из людей на картинке является пришельцем из будущего, в интересном задании от JagranJosh.

Эта головоломка не из легких, она хорошо испытает ваше внимание к деталям. На картинке шесть человек: две женщины и четыре мужчины.

Найти человека из будущего - головоломка
Найти человека из будущего - головоломка / фото: JagranJosh

Один из них - пришелец из будущего. Ваша задача - понять, кто именно. Звучит легко?

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Тщательно осмотрите картинку и не пропускайте никаких мелочей. И помните, у вас есть только 5 секунд, чтобы найти ответ.

Такие задачи, где нужно заметить единственную деталь на картинке, прекрасно развивают аналитические способности. А благодаря ограниченному времени тренируется способность принимать быстрые, но обдуманные решения.

Итак, смогли найти? Если за 5 секунд вы определили, кто из них из будущего - поздравляем, у вас высокий уровень IQ!

Найти человека из будущего - разгадка
Найти человека из будущего - разгадка / фото: JagranJosh

Если же нет, не расстраивайтесь! Вот подсказка: человек из будущего - это персонаж с фонариком в руках, который легко не заметить на первый взгляд.

Другие интересные тесты и головоломки

Кстати, эксперты также рассказали, как распознать характер человека по его подписи. Например, простая подпись без лишних элементов свидетельствует о решительности и уверенности в себе и своих силах.

Кроме того, можно определить черты характера по почерку. Рассказываем, на что обратить внимание и как интерпретировать.

А вот этот тест уже не о характере, а о логике: нужно понять, в какой из шляп прячется кот.

А также предлагаем простой тест, который поможет в выборе партнера. Ваш выбор раскроет, каким вы представляете своего идеального возлюбленного.

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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