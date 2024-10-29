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Как определить характер человека по почерку: на что смотреть и как расшифровать

Сергей Кущ
29 октября 2024, 17:09
49
Размер букв, наклон и даже сила нажатия важны в этом вопросе.
Характер человека по почерку
Характер человека по почерку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Удивительно, но даже привычный почерк человека может рассказать многое о его личности. Графология — наука, изучающая почерк, — основывается на том, что стиль написания отражает глубинные психические процессы. Именно благодаря ей, вы сможете понять, как по почерку узнать характер человека.

Почерк человека формируются на подсознательном уровне, а потому их анализ позволяет увидеть особенности характера и темперамента.

Как определить по почерку характер человека?

При анализе подписи графологи обращают внимание на такие детали, как размер букв, наклон, угловатость и нажим. Например, если человек использует крупную подпись, это может свидетельствовать о его уверенности и открытости, говорят в Академии Искусств имени Павла Чубинского. Мелкая подпись, напротив, говорит о склонности к уединению и сдержанности.

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  • Наклон букв. Наклон направо указывает на общительность и оптимизм. Вертикальный почерк, без наклона, обычно свойственна сдержанным людям, а наклон влево чаще всего встречается у людей с осторожным и настороженным отношением к окружающим.
  • Что значит угловатый почерк? Люди с резкими, угловатыми формами букв могут проявлять высокую самооценку и стремление к независимости. Такой стиль письма говорит о твердости характера и воле, тогда как округлые линии свидетельствуют об отзывчивости и дружелюбии.
  • Нажим. Сильный нажим в почерке говорит о решительности и уверенности, что также может указывать на высокий уровень выдержки и уверенности в своих действиях. Легкий нажим, напротив, характеризует более мягкий и нерешительный характер.
  • Размер и форма букв. Чем крупнее буквы, тем легче человеку выражать свои мысли и эмоции. Мелкие символы обычно используют люди скрытные, застенчивые или излишне критичные.

Что такое графология?

Графология - псевдонаучное учение, согласно которому существует устойчивая связь между почерком и индивидуальными особенностями личности. Хотя вплоть до второй половины XX века методы графологии рассматривали как позволяющие исследовать индивидуальные особенности человека в психологии, в современной науке это учение рассматривают как псевдонаучное, а также относят к протонаучному способу мышления.

Что значит если у человека плохой почерк?

Нечитаемый, некрасивый почерк нередко ассоциируется с высоким интеллектом, но в этом явлении важны две ключевые характеристики: скорость и гармония письма, пишут на сайте всеукраинской образовательно-культурной сети Гончаренко центр.

Если почерк отличается высокой скоростью и при этом сохраняет определённую ритмичность, то перед нами — почерк интеллектуала. Например, почерк учёных часто трудно разобрать, с недописанными словами и аббревиатурами. Это связано с тем, что такие люди концентрируются на содержании, не заботясь о том, как выглядят буквы. Исследования показывают, что чем выше интеллект, тем менее красив и разборчив почерк.

Как узнать характер по почерку
Как узнать характер по почерку / Инфографика: Главред

Однако если почерк нечитабелен, но при этом не скоростной, это может говорить о стремлении человека скрыться за ним, возможно, чтобы избежать оценок или не проявлять свои мысли открыто.

Особую категорию составляют врачи — профессионалы, чья подпись и почерк стали уже почти стереотипом. Медики, как правило, обладают высоким интеллектом и внимательностью к динамике состояния пациентов. Но из-за потока больных и ограниченного времени их почерк становится неразборчивым: врачи пишут быстро, чтобы уложиться в отведённые минуты, что тоже служит причиной характерной неразборчивости.

Что может сказать о человеке почерк в целом?

Анализ всего почерка может показать внутренний мир человека. Размашистые буквы, например, часто встречаются у творческих натур, любящих свободу и новые идеи. Если же строки плавно поднимаются к концу, то человек, вероятно, является оптимистом, настроенным позитивно и энергично.

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