Мистика, да и только: найдите призрака среди людей за 5 секунд

Оптические иллюзии помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.
На первый взгляд, на представленной картинке собрались люди из прошлого. Люди, одетые в винтажные наряды, общаются, а комната хорошо освещена люстрой над головой.
Где-то в этой сцене спрятался призрак, так хорошо вписывающийся в обстановку, что ваш мозг может полностью его пропустить. Задача состоит в том, чтобы найти его всего за 5 секунд, но будьте осторожны, это не так просто, как кажется!
Если вы еще не нашли его, не волнуйтесь. Давайте логически разберем картинку. Обратите внимание на детали. Кто на изображении выглядит немного не так? Есть ли кто-то, кто не совсем вписывается в общество остальных? Есть ли какие-то неестественные элементы, скрытые на виду?
Еще раз внимательно посмотрите на картинку. Если вы сразу заметили призрака, поздравляем! У вас, вероятно, исключительные навыки распознавания образов, превосходная скорость мышления и высокий IQ.
Один из людей в комнате не совсем человек. Если вы сосредоточитесь на деталях, вы заметите женщину без ног, сливающуюся с обстановкой. Прокрутите вниз, чтобы увидеть ответ.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.
Другие ребусы:
- Головоломка для тех, у кого отличное зрение: найдите курицу среди уток за 7 секунд
- Справятся не все: найдите бабочку, утку, летучую мышь и улитку за 15 сек
- Непростая IQ-задача: найдите 5 отличий в картинках тукана за 21 секунду
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