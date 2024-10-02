Многие считали неправильно: какой идеальный вес женщины, таблица

Многие женщины имеют желание достичь идеального веса, однако значительно важнее знать, как определить, есть ли лишний вес.

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Как определить, есть ли лишний вес у женщины и рассчитать ИМТ / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Многие девушки и женщины стараются достичь идеального веса, поэтому ищут различные диеты и упражнения для похудения. Хотя на самом деле, навязанные трендами показатели на весах, часто не соответствуют тому, какой идеальный вес женщины должен быть на самом деле.

По информации Medical News Today, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, средним считается вес женщины около 77 килограммов. Однако это число на весу не является показателем здоровья.

Значительно важнее рассчитывать, какой должен быть вес при росте у каждого отдельного человека. Ведь невозможно сказать одно число для определения, какой вес должен быть при росте 165 и какой вес должен быть при росте 180 сантиметров.

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Наиболее достоверным показателем идеального веса женщины является ИМТ, что означает индекс массы тела. Эта величина позволяет оценить соответствие массы человека к его росту, и тем самым, косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной, или же избыточной.

Проверить свой ИМТ можно, разделив массу тела в килограммах на рост в квадрате. После этого полученный результат следует сверить с таблицей:

Как рассчитать норму веса по ИМТ / Инфографика: Главред

Что такое Medical News Today? Medical News Today - это веб-сайт с медицинской информацией и новостями, ориентированный как на широкую общественность, так и на врачей. Веб-сайт был основан в 2003 году Аластером Хейзеллом и Кристианом Нордквистом. Его приобрела Healthline Media в апреле 2016 года, пишет Википедия.

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