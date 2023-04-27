"Монахиня ползла по стене как белка": экзорцист рассказал о своем самом страшном обряде

Священник рассказал о самых страшных вещах, которые он видел.

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Священник рассказал об обрядах экхорцизма / скриншот

Преподобный Дэниел Рихил проводит экзорцизм над людьми, которые, по его словам, одержимы дьяволом. Он рассказал о самых страшных вещах, которые он видел.

Преподобный также сказал, что дважды в своей жизни встречался с дьяволом, когда пытался избавиться от греховной жизни и бросить пить. Также он провел много обрядов экзорцизма, но один ему запомнился больше всего, пишет Daily Star.

"Я помню, была маленькая монахиня, около 100 фунтов, 5 футов. Когда она проходила через освобождение, потребовалось шесть крупных мужчин моего роста, чтобы удержать ее", - рассказал он.

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"Я видел, как та же монахиня взбегала по 20-футовой стене, как белка, и 2000 человек на конференции тоже видели это. К нам прилетали люди со всего мира и останавливались у нас. Некоторые на неделю, [но] та маленькая монахиня, которая ползла по стене, была там больше года. Это заняло целый год", - поделился Дэниел Рихил.

По его словам, она подверглась сатанинскому ритуальному насилию в детстве, но не знала об этом.

Начал он проводит обряды в 1998 году - тогда жизнь перевернулась после того, как он совершил паломничество в деревню Меджугорье в Боснии и Герцеговине и заново открыл для себя Бога, исповедав все грехи, совершенные им за два десятилетия атеизма.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что подросток, объявленный мертвым, начал двигаться, когда его убитая горем семья прощалась с ним. 16-летний Сэмми Берко из Техаса преодолел скалодром в своем местном спортзале, добравшись до вершины, но внезапно потерял сознание. Мальчика на веревке спустили вниз и в течение двух часов пытались спасти. В результате его признали мертвым.

Также мы рассказывали о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

Смотрите видео о том, как экзорцист Дэниел Рихил изгонял демонов из людей:

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