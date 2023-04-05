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Мать в слезах просила пустить в храм: на Буковине священники МП не давали отпеть погибшего воина

5 апреля 2023, 15:25
Родные погибшего защитника Украины и местные жители собрались у дверей церкви, чтобы отдать последнюю дань уважения воину, но их держали на улице.
Церковь на Буковине
На Буковине священники МП не давали отпеть погибшего воина/ скрин

На Буковине в селе Задубровка в среду, 5 апреля, священник УПЦ Московского патриархата Дуров не позволял занести в церковь тело погибшего на войне военного Ивана Назария.

Мать погибшего воина со слезами на глазах умоляла пустить похоронную процессию в храм, чтобы отпеть ее сына. Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

"Адепты Московского патриархата не впускают тело воина в церковь. Они провоцируют драку. Никто ничего не объясняет, почему гроб с погибшим военным не пускают в церковь. А просто стоят и не пропускают похоронную процессию", – рассказал священник ПЦУ Виталий Мензак в комментарии местному изданию.

видео дня

Также в сети было обнародовано видео, как тело погибшего бойца не позволяли занести в храм.

Церковь на Буковине
Мать просила священников УПЦ МП разрешить занести тело ее сына в церковь, но они не пускали/ скрин
Церковь на Буковине
Священники УПЦ МП не давали отпеть в церкви погибшего украинского воина/ скрин

После этого священников Московского патриархата выгнали из церкви активисты.

Церковь на Буковине
Активисты выгнали священников УПЦ МП из храма/ скрин

В издании отмечают, что верующие Храма Святого Архистратига Михаила перешли в ПЦУ еще четыре года назад, у общины есть на руках все документы о переходе. Однако представители УПЦ МП всё равно не пускают верующих в церковь и не позволяют проводить там богослужение.

Избиение военного в церкви Хмельницкого

В городе Хмельницкий в церкви УПЦ ПМ 2 апреля священники набросились на украинского военнослужащего, избили его и выбросили из храма за "неудобный вопрос". Защитник пришел в храм, чтобы спросить верующих, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они прекратили ходить в церкви МП. За это священники набросились на него.

Пострадавший военный рассказал подробности инцидента. Он сообщил, что представители церкви избивали его и душили. Он отметил, что его бросили головой о плитку и он не мог дышать. А когда приехала полиция, то полицейские написали протокол на самого военного, обвинив его в мелком хулиганстве.

Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – "Хулиганство". Однако на следующий день стало известно, что он сбежал, поэтому повестку о вызове на допрос к следователю правоохранители вручили его родителям.

Как следствие инцидента Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком, где священник избил украинского военного, разрывает связи с Московским патриархатом и переходит в Православную церковь Украины. Так решила община, которая собрала подписи за переход и получила ключи от храма.

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война в Украине ВСУ УПЦ МП Буковина
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