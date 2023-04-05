Мать в слезах просила пустить в храм: на Буковине священники МП не давали отпеть погибшего воина

На Буковине в селе Задубровка в среду, 5 апреля, священник УПЦ Московского патриархата Дуров не позволял занести в церковь тело погибшего на войне военного Ивана Назария.
Мать погибшего воина со слезами на глазах умоляла пустить похоронную процессию в храм, чтобы отпеть ее сына. Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".
"Адепты Московского патриархата не впускают тело воина в церковь. Они провоцируют драку. Никто ничего не объясняет, почему гроб с погибшим военным не пускают в церковь. А просто стоят и не пропускают похоронную процессию", – рассказал священник ПЦУ Виталий Мензак в комментарии местному изданию.
Также в сети было обнародовано видео, как тело погибшего бойца не позволяли занести в храм.
После этого священников Московского патриархата выгнали из церкви активисты.
В издании отмечают, что верующие Храма Святого Архистратига Михаила перешли в ПЦУ еще четыре года назад, у общины есть на руках все документы о переходе. Однако представители УПЦ МП всё равно не пускают верующих в церковь и не позволяют проводить там богослужение.
Избиение военного в церкви Хмельницкого
В городе Хмельницкий в церкви УПЦ ПМ 2 апреля священники набросились на украинского военнослужащего, избили его и выбросили из храма за "неудобный вопрос". Защитник пришел в храм, чтобы спросить верующих, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они прекратили ходить в церкви МП. За это священники набросились на него.
Пострадавший военный рассказал подробности инцидента. Он сообщил, что представители церкви избивали его и душили. Он отметил, что его бросили головой о плитку и он не мог дышать. А когда приехала полиция, то полицейские написали протокол на самого военного, обвинив его в мелком хулиганстве.
Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – "Хулиганство". Однако на следующий день стало известно, что он сбежал, поэтому повестку о вызове на допрос к следователю правоохранители вручили его родителям.
Как следствие инцидента Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком, где священник избил украинского военного, разрывает связи с Московским патриархатом и переходит в Православную церковь Украины. Так решила община, которая собрала подписи за переход и получила ключи от храма.
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