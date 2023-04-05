"Война скоро закончится, переговоров с РФ не будет": Резников заинтриговал прогнозом о скорой победе

Министр обороны Украины выразил уверенность, что война скоро закончится, она может завершиться уже в этом году.

Резников подчеркнул, что Украина не будет договариваться с Путиным, а война сокро закончится/ 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Война в Украине может завершиться уже в этом году. При этом наше государство не пойдет на мирные переговоры со страной-агрессором Россией.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "НВ". Он исключил возможность подписания мирных договоров с Россией и напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, который ранее подчеркнул, что не будет садиться за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

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"Во-вторых, украинский народ на это не пойдет, если вы почитаете все последние социологические исследования, то все за победу, за освобождение наших территорий, никто не будет договариваться... Третье – парламент Украины отражает мнение народа. Поэтому все наши партнеры должны понимать: мы не будем идти на компромиссы", – подчеркнул Резников.

По его словам, командование готово сесть за стол переговоров с РФ только при условии, что российские оккупационные войска будут полностью выведены с территории Украины и два государства согласуют репарации и контрибуции, которые должна будет выплатить Россия украинскому государству.

"Так что ничего не изменится при любых обстоятельствах. Позиция президента, народа, позиция партнеров, моя личная позиция – мы все совпадаем, измены не будет", – подчеркнул министр обороны Украины.

По словам Резникова, он уверен, что война скоро закончится, она может завершиться уже в этом году.

"Лично я верю в этом году как в год победы", – сказал он.

Война в Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что Украина сможет освободить оккупированный россиянами Крым примерно за 5-7 месяцев. У российской оккупационной армии нет ресурсов и сил, чтобы удержать захваченный полуостров. Но 2023 год будет тяжелым для Крыма, добавил Подоляк.

В Пентагоне заявили, что военное руководство США понимает стратегию ВСУ в Бахмуте. Украинские войска действуют надежно, российские оккупанты остаются на захваченных позициях. Силы обороны Украины имеют возможности для перехода к следующей фазе войны.

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании отмечают, что Россия планирует выпустить внешние долговые обязательства для финансирования затяжной войны против Украины. Если иностранные инвесторы купят эти бумаги, то они станут причастными к вторжению.

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