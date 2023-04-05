"Чувствую себя ужасно, я заставил их": Клинтон раскаялся в причастности к ядерному разоружению Украины

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что его мучает воспоминание о роли, которую он сыграл в 1990-х годах в ядерном разоружении Украины. Он был одним из ключевых лиц, участвовавших в этом процессе.
Клинтон в интервью ирландскому телеканалу RTÉ подчеркнул, что чувствует личную причастность к нынешним событиям из-за того, что тогда заставил Украину отказаться от ядерного оружия.
"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их (Украину – ред.) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение – ред.), если бы Украина всё еще имела свое оружие", – отметил политик.
Также он заявил, что российский диктатор Владимир Путин, в отличие от Бориса Ельцина, не поддержал бы аналог Будапештского меморандума.
Клинтон добавил, что Украина тогда боялась отдать ядерное оружие, ведь считала его единственным сдерживающим фактором от экспансии со стороны страны-агрессора России.
"Путин, когда увидел возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина является очень важной страной", – подчеркнул бывший президент США и добавил, что Соединенные Штаты и Европа должны продолжать непоколебимо поддерживать Украину в ее борьбе против РФ.
РФ собирается разместить ядерное оружие в Беларуси
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он заявил пропагандистам, что поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом он сказал, что РФ якобы уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.
Белорусский политический и общественный деятель Андрей Санников подчеркнул, что США должны серьезно воспринимать намерения страны-агрессора РФ разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси и принять меры, чтобы предотвратить это. В первую очередь США должны продемонстрировать Украине и миру решимость пресечь такие действия России. Если РФ всё-таки разместит свое тактическое ядерное оружие в РБ, у США должен быть план мер, которые они могут предпринять после этого.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что желание российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси свидетельствует о том, что его встреча с главой Китая Си Цзиньпинем прошла неудачно.
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