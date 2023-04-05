"Испепелили 29 захватчиков, еще 40 ранили": пограничники не дали "вагнеровцами" прорваться в Бахмут

Сразу шесть штурмовых групп атаковали опорный пункт украинских пограничников.

Украинские позиции атаковали 6 групп "вагнеровцев" / Коллаж 10 ОГШБр, соцсети

Украинские пограничники ликвидировали российских наемников из ЧВК "Вагнер", которые попытались прорвать оборону украинских воинов в промзоне города Бахмут Донецкой области.

Сразу шесть штурмовых групп атаковали опорный пункт украинских пограничников, однако вместо захвата позиций штурм обернулся для оккупантов почти 70 убитыми и ранеными, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Противник пытался прорвать оборону в промзоне города-крепости. Опорный пункт пограничников одновременно атаковали 6 групп "вагнеровцев". Вражеские штурмовики не добились успеха: наши защитники испепелили 29 захватчиков, еще 40 ранили", – отметили в ГПСУ.

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Битва за Бахмут

Аналитики американского Института изучения войны недавно заявили, что РФ может потерять значительную часть элитных подразделений ЧВК "Вагнер" в битве за украинский Бахмут. Этому будет способствовать невыгодное положение армии РФ возле города, которое позволит ВСУ уничтожить немало "живой" силы оккупантов. Аналитики прогнозируют, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку ЧВК свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город.

Ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жаловался, что в случае ухода вагнеровцев от города Бахмут Донецкой области фронт посыплется вплоть до российских границ. Он сказал, что отступление российских захватчиков от Бахмута повлечет за собой "эффект пружины". После этого украинские военные прорвутся на территорию так называемой "ЛНР", "сметут" Луганск, Сорокино и выйдут на территорию России".

Как отметил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, российские войска слабеют, а потому для прикрытия своих поражений все чаще используют фейки о взятии Бахмута. Он рассказал, что держит постоянную связь с подразделениями, которые выполняют задачи на самых горячих точках передовой.

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