Мужчина отжимался по 100 раз в день в течение года: результат удивил всех

Даже сам экспериментатор не мог предвидеть, что его тело так изменится.

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Отжимания удивительно повлияли на тело мужчины / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Многие в погоне за идеальным телом ставят себе вызовы. Среди них и YouTube-блогер Джек Кленси, который решил испытать себя в челлендже, суть которого заключалась в 100 отжиманиях каждый день в течение целого года.

Мужчина поставил себе цель не только улучшить свои параметры тела, но и отследить, насколько изменится его тело и физическое состояние. И результат эксперимента превзошел все его ожидания, пишет Главред.

Джек рассказал в видео, что долго пытался похудеть, ведь его вес достигал аж 135 килограммов. Хотя мужчина регулярно посещал тренажерный зал и сидел на диетах, такой образ жизни не давал заметного результата после того, как он похудел до 89 килограммов. Поэтому он решил изменить свой подход радикально.

видео дня

"Сначала эта задача казалась нереальной, но со временем я настолько втянулся, что 100 отжиманий стали для меня простыми. Со временем это даже стало своеобразным барьером, ведь прогресс остановился. Было бы интереснее, если бы я стартовал хотя бы с 50 повторений", - сказал Джек в итоговом видео.

Через год вес мужчины уменьшился на 7 килограмм, что на первый взгляд не так много. Однако блогер утверждает, что ежедневные отжимания помогли ему не только избавиться от лишнего веса, но и накачать мышцы, улучшили выносливость, пищевые привычки и качество сна.

Поэтому Кленси был приятно удивлен результатами своего эксперимента. Однако нужно понимать, что к подобным нагрузкам готов далеко не каждый, поэтому перед началом челленджа обязательно посетить врача.

Кто такой Джек Кленси? Джек Кленси - YouTube-блогер, который распространял видео о собственной истории здоровья и фитнеса. Принимал участие в длительных фитнес-испытаниях и еженедельно делился своими знаниями и опытом относительно того, что касается здоровья и тренировок.

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