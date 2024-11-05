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Надо иметь "орлиное зрение", чтобы заметить ответ: какие 3 различия между картинками

Алёна Воронина
5 ноября 2024, 11:27
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Два рисунка отличаются настолько мелкими и незаметными деталями, что нужно иметь обостренную внимательность, чтобы их отыскать за 17 секунд.
Загадка, девушка.
Надо найти 3 отличия за 17 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh

Игра, в которой нужно отыскать различия между картинками, является очень популярной. При этом она может заинтересовать как детей, так и взрослых - люди любого возраста найдут что-то увлекательное для себя в таких загадках.

А ограниченное время, которое обычно отводится на выполнение такого задания, делает задачу еще сложнее и переводит ее в разряд соревнования. Вы можете посоревноваться со временем, пытаясь решить проблему в отведенный на это короткий временной промежуток, но так же вы можете посоревноваться с родными и друзьями, проверив, кто из вас сможет справиться быстрее всех.

В следующей загадке нужно отыскать три отличия между картинками, на которых изображена фотография девушек, которые сфотографировались в путешествии, пишет jagranjosh.

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Но во время разгадывания загадки придется спешить, потому что на ее решение дается очень мало времени - всего 17 секунд.

Только самые внимательные читатели смогут найти три отличия между картинками с девушками, которые путешествуют, и еще и сделать это всего за 17 секунд.

Загадка
Нужно найти 3 отличия за 17 секунд/ jagranjosh

Если максимально сосредоточиться и уверенно двигаться вперед, то вам точно удастся выйти победителем из этой игры.

Правильность своих ответов можно проверить, взглянув на картинку внизу.

Загадка
Непросто будет отыскать все различия между картинками/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 11 секунд сказать, чем отличаются 2 трактора.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно догадаться, какие 3 отличия есть между рисунками. На разгадывание дается всего 15 секунд, что значительно усложняет выполнение этой задачи.

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