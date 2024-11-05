Надо найти человека, который в опасности: единицы справятся с загадкой за 4 секунды

Мало кому удастся так быстро понять, кто из изображенных на картинке людей находится в серьезной опасности. Но может вы входите в круг самых больших умников?

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Надо за 4 секунды найти человека, который в опасности/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки помогают развивать мозг, улучшать сообразительность и обострять внимательность. А регулярное выполнение таких заданий еще больше ускорит такие улучшения, которые будут полезны любому человеку.

При этом такие загадки можно использовать не только для того, чтобы развиваться и становиться умнее, но и для того, чтобы просто весело и с пользой провести свое свободное время.

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В следующей загадке нужно отыскать на картинке человека, который находится в очень серьезной опасности, пишет jagranjosh.

Непросто будет это сделать. К тому же придется очень спешить, ведь на разгадывание загадки дается очень мало времени - всего 4 секунды.

Да-да, мы понимаем, что такое количество времени может быть смехотворным для разгадывания загадки такого уровня. И вы наверняка сейчас думаете: "Да ну, я не справлюсь так быстро, поэтому даже не буду начинать". Но нет - не стоит опускать руки раньше времени. Ведь может оказаться, что вы себя недооценивали, и на самом деле вам удастся решить такую сложную задачу даже за такой короткий промежуток времени.

Нужно за 4 секунды найти человека, который в опасности/ jagranjosh

Никогда не останавливайтесь перед трудностями - двигайтесь вперед несмотря ни на что. Ведь только настойчивым и уверенным в себе людям покоряются любые вершины, даже самые высокие.

Внизу мы оставили правильный ответ.

В опасности парень, который стоит под сосулькой/ jagranjosh

Правильный ответ: в опасности находится парень, которого мы видим в центре картинки - он стоит под большой сосулькой, которая может упасть в любой момент.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 11 секунд сказать, чем отличаются 2 трактора. Трудно будет отыскать все мелкие детали, которые являются неодинаковыми на двух похожих рисунках - придется хорошо постараться.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно догадаться, какие 3 отличия есть между рисунками. На разгадывание дается всего 15 секунд, что значительно усложняет выполнение этой задачи.

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