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Не хуже нового: как сделать диван из поддонов своими руками

Анна Косик
10 августа 2024, 02:35
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Цены на мебель обычно бьют по карману, однако есть способ обновить интерьер дешево и сердито. Нужно только знать, какие поддоны использовать для мебели.
Не хуже нового: как сделать диван из поддонов своими руками
Сколько нужно поддонов, чтобы сделать диван / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Обновление интерьера в доме часто приходится на лето. И это лучшее время, чтобы собственноручно сделать стильную мебель. Стоит знать только, например, сколько нужно поддонов, чтобы сделать диван.

В статье Daily Mail рассказали, какие поддоны использовать для мебели и другие важные детали. Билли-Джо Николлс из Донкастера ознакомилась с тенденциями и поделилась своей собственной работой. Она смастерила из бесплатных поддонов, только что купленной краски и подушек диван в сад.

"Мы купили матрасы для путешествий, которые были на распродаже, а затем тканью обили их с помощью степлера. Они идеально подходят и очень удобны", - рассказала она об основе для дивана.

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Относительно того, какая доска используется для поддонов - то это обычная паллетная, а количество поддонов зависит исключительно от вас - чем больше диван вы хотите смастерить, тем больше их нужно. Но для самой простой спинки и основания нужно хотя бы три.

Возникает вопрос, что можно сделать из одного поддона и реально ли это вообще? В таком случае можно попробовать сделать низкий пуф, постелив на поддон подушку из матрасов, обитых тканью.

Если все таки у вас есть больше поддонов, встает новая задача со знаком вопроса - чем скрепить поддоны между собой. Наилучшим вариантом будут металлические угловые скобы. Однако, если вам не нужно визуального эстетического эффекта, самое простое, чем скрепить поддоны - это стяжки.

Что известно о Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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