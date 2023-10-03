Не оторветесь, пока не съедите весь: рецепт воздушного львовского сырника

Хитрости приготовления этого вкусного сырника с пудингом вы вряд знаете.

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Читайте, как правильно готовить львовский сырник с пудингом / коллаж Главреда: скриншот, ua.depositphoto

Нежный сырник с воздушной молочной основой и с вишневым или клубничным сиропом станет изюминкой любого угощения. Этот десерт можно запивать чаем или кофе, или проще - есть, не стесняясь, большими ложками, пока не закончится.

Особенно сырник с ванильным пудингом любят дети - это универсальный способ, как заставить малышей больше употреблять молочных продуктов.

Узнавайте на Главреде рецепт вкусного сырника с пудингом, перед которым ваши гости точно не устоят.

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Польский сырник с пудингом - секретный рецепт / ua.depositphotos.com

Львовский сырник с пудингом - рецепт на одну порцию

Вам нужно (для сырника):

250 г творога (лучше всего взять нежирный);

1 яйцо;

2 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка ванильного сахара или ванильного экстракта;

50 г сливочного масла;

цедра лимона или апельсина;

форма для выпекания 24-26 см в диаметре и противень для воды.

Для пудинга:

20 г ванильного пудинга (2 пакетика по 40 г). Можно заменить на 20 г крахмала + 10 г ванильного сахара.

В глубокой миске смешайте творог (прокрученный через мясорубку, чтобы не было комков), сахар, ванильный сахар или ванильный экстракт и цедру. Перемешайте до однородной массы.

Добавьте пудинг. Снова перемешайте, чтобы образовалась густая масса. Вбейте яйцо и еще раз перемешайте смесь. Полученное вылейте в форму и разровняйте верхом.

Под противень с сырником поставьте противень с водой, иначе десерт получится сухим. Запекайте 50 минут при температуре 160 градусов по Цельсию и выше.

Блюдо будет готово, когда сырник подрумянится, а края застынут.

Подавайте сырник с пудингом и с молоком, и с медом. Десерт можно подавать как горячим, так и холодным.

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