Не оторветесь, пока не съедите весь: рецепт воздушного львовского сырника

Нежный сырник с воздушной молочной основой и с вишневым или клубничным сиропом станет изюминкой любого угощения. Этот десерт можно запивать чаем или кофе, или проще - есть, не стесняясь, большими ложками, пока не закончится.
Особенно сырник с ванильным пудингом любят дети - это универсальный способ, как заставить малышей больше употреблять молочных продуктов.
Узнавайте на Главреде рецепт вкусного сырника с пудингом, перед которым ваши гости точно не устоят.
Львовский сырник с пудингом - рецепт на одну порцию
Вам нужно (для сырника):
- 250 г творога (лучше всего взять нежирный);
- 1 яйцо;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1 чайная ложка ванильного сахара или ванильного экстракта;
- 50 г сливочного масла;
- цедра лимона или апельсина;
- форма для выпекания 24-26 см в диаметре и противень для воды.
Для пудинга:
- 20 г ванильного пудинга (2 пакетика по 40 г). Можно заменить на 20 г крахмала + 10 г ванильного сахара.
В глубокой миске смешайте творог (прокрученный через мясорубку, чтобы не было комков), сахар, ванильный сахар или ванильный экстракт и цедру. Перемешайте до однородной массы.
Добавьте пудинг. Снова перемешайте, чтобы образовалась густая масса. Вбейте яйцо и еще раз перемешайте смесь. Полученное вылейте в форму и разровняйте верхом.
Под противень с сырником поставьте противень с водой, иначе десерт получится сухим. Запекайте 50 минут при температуре 160 градусов по Цельсию и выше.
Блюдо будет готово, когда сырник подрумянится, а края застынут.
Подавайте сырник с пудингом и с молоком, и с медом. Десерт можно подавать как горячим, так и холодным.
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