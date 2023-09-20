Неужели нельзя было сделать кухню немного больше?

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Негде развернуться: почему в СССР делали маленькие кухни / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие из нас помнят советские кухни, которые, казалось бы, всегда были невероятно маленькими. Мы рассмотрим, почему в СССР так часто делали кухни компактными, и какие причины скрывались за этими решениями.

Дефицит жилья и материалов

В СССР в послевоенные годы и в период восстановления была огромная нехватка жилья. Постройка крупных квартир с просторными кухнями была экономически недоступной для многих семей.

Также стоит учитывать ограниченное количество доступных стройматериалов и ресурсов. Это сделало невозможным строительство больших кухонь.

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Функциональность и минимализм

Маленькие кухни часто создавались с учетом оптимизации пространства. Вместо большой кухни можно было сделать более функциональное пространство, где все необходимое находилось близко и удобно.

В советском обществе часто ценились минимализм и простота. Маленькая кухня соответствовала этим ценностям и позволяла сосредотачиваться на основных функциях этого пространства.

Социокультурные факторы

В СССР было распространено мнение, что крупные кухни могут способствовать растрате продуктов и роскоши, что противоречило духу социализма и коллективизма.

Также советская культура питания часто подразумевала экономное использование продуктов и готовку на минимуме места.

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